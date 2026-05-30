Наследница Walmart превратила маленький город в туристический магнит

Значительную роль в этом процессе сыграли также другие представители семьи Волтонов, которые инвестировали в велосипедную инфраструктуру, жилищные проекты и развитие общественных территорий.

Наследница империи Walmart Элис Уолтон стала ключевой фигурой масштабного преобразования города Бентонвилл в штате Арканзас. За последние пятнадцать лет небольшой город с населением около 63 тысяч человек превратился в один из самых интересных центров культуры, образования и современной урбанистики в США, пишет издание Fact Company.

Толчком к изменениям стало открытие в 2011 году музея американского искусства "Хрустальные мосты", который Уолтон основала на собственные средства. Музей с бесплатным входом быстро стал популярным туристическим объектом и ежегодно привлекает сотни тысяч посетителей.

После успеха музея в городе начали активно появляться новые общественные пространства, парки, отели, культурные заведения и образовательные учреждения. Значительную роль в этом процессе сыграли также другие представители семьи Уолтонов, которые инвестировали в велосипедную инфраструктуру, жилые проекты и развитие общественных территорий.

Видео дня

Среди самых масштабных инициатив последних лет – создание медицинской школы Школа медицины Элис Уолтон, строительство большого медицинского кампуса и реализация новых образовательных проектов. Уолтон подчеркивает, что главной целью ее инвестиций является улучшение качества жизни жителей региона и обеспечение доступа к искусству, образованию и современной медицине.

Вас также могут заинтересовать новости: