Эксперт объяснил, как самолеты Gripen смогут атаковать цели в России, оставаясь незамеченными

Шведские истребители JAS 39 Gripen в сочетании с дальнобойными ракетами Meteor и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения AWACS могут существенно усилить возможности Украины в воздухе и создать серьезные проблемы для российской авиации.

Такое мнение высказал авиационный эксперт, кандидат технических наук Богдан Долинце в эфире "Эспрессо". По его словам, ракеты Meteor способны поражать воздушные цели на расстоянии до 200 километров. В то же время радары тех версий Gripen, которые могут быть переданы Украине, имеют дальность обнаружения около 140-150 километров, что не позволяет полностью реализовать потенциал этих ракет.

Однако ситуацию могут изменить самолеты дальнего радиолокационного обзора Saab 340 AWACS. Они способны контролировать воздушное пространство на расстоянии до 450-550 километров и передавать целевказания истребителям и ракетам.

По словам эксперта, в таком сценарии самолеты Gripen смогут действовать в режиме радиомолчания, приближаясь к линии фронта или государственной границе на расстояние 50-100 километров. После запуска ракеты Meteor смогут поражать цели на значительной глубине российской территории.

Долинце отметил, что для российских пилотов такие атаки могут выглядеть так, будто ракета появляется неожиданно, тогда как сами истребители останутся незамеченными для противника.

По его мнению, появление Gripen и AWACS может стать фактором, который существенно затруднит действия российской авиации и использование управляемых авиабомб вблизи линии фронта.

Ранее Министерство обороны Украины сообщило, что первая партия шведских истребителей JAS 39 Gripen вместе с ракетами большой дальности Meteor может поступить в Украину в течение ближайших десяти месяцев.

Ранее сообщалось, что на производственных мощностях оборонно-промышленного комплекса Канады в рамках выполнения контракта для Украины может быть развернуто производство истребителей Gripen E. Однако это произойдет только при условии, что Канада также выберет этот шведский самолет для усиления своих воздушных сил.

