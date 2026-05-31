Нужно переместить всего 1 спичку, чтобы исправить ошибку: быстрый тест для проверки IQ

На то, чтобы справиться с заданием, у вас будет 30 секунд.

Математические задачи, и в частности, головоломки со спичками - это отличный способ потренировать свой мозг весело и быстро.

Они развивают умственные способности, поскольку заставляют нас мыслить нестандартно, искать решения, которые часто находятся прямо перед нашими глазами, но для их обнаружения требуется изрядная доля проницательности.

УНИАН представляет новую головоломку со спичками – простую и увлекательную, которая поможет быстро проверить ваш IQ.

Видео дня

На изображении ниже вы увидите математическое уравнение, составленное из спичек: 3 x 9 = 5. Уравнение неправильное, и вам необходимо исправить ошибку, переместив всего одну спичку. У вас есть всего 30 секунд, чтобы решить эту задачу. Сможете ли вы найти решение вовремя?

Задача кажется простой, однако требует внимательности и острого ума, а также умения быстро находить решения проблем.

Помните, нет ничего постыдного в попытках и неудачах. На самом деле, именно так мы учимся и развиваемся. Постоянно бросая себе вызов, мы стимулируем различные области мозга, укрепляя нашу способность к логическому мышлению, концентрации и творчеству.

А поддержание активности ума имеет основополагающее значение для сохранения когнитивного здоровья и более лёгкого преодоления трудностей повседневной жизни.

Если вы потратили на решение больше 30 секунд, ничего страшного, смотрите объяснение ниже.

Вам нужно было просто переместить одну из спичек, которая ранее образовала цифру 9, на место 5, которая теперь станет 9. Следовательно, 3 x 3 = 9.

И помните, чем чаще вы решаете такие головоломки, тем больше у вас опыта и больше шансов справиться с новым, возможно, более сложным заданием. Так что можете попробовать свои силы еще раз, например, вот в этом задании нужно исправить неверное уравнение: 16 – 5 × 2 = 6, добавив всего две спички.

Вас также могут заинтересовать новости: