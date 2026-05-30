Виктор Орбан может занять высокий пост в ООН, – СМИ

Не исключен даже вариант, что Орбана попытаются продвинуть на пост генсека, но там уже есть другой кандидат, лояльный к РФ.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может получить высокую должность в ООН. Такую инициативу продвигает протрамповское движение MAGA в США с целью защитить пророссийского политика от преследования за коррупционные преступления на родине.

Как пишет проект журналистских расследований Vsquare, сразу несколько источников в дипломатических кругах – как иностранных, так и венгерских – сообщают о возможности такого сценария. Ключевым элементом такого варианта является не столько конкретная должность, сколько уровень защиты, который она может обеспечить Орбану. Авторы подчеркивают, что в рамках системы ООН разные уровни должностей предусматривают разный объем иммунитета – от ограниченного функционального до фактически полной дипломатической защиты для высших должностных лиц.

Журналисты отмечают, что согласно Конвенции ООН 1946 года о привилегиях и иммунитетах, полный дипломатический иммунитет имеют только высшие должностные лица организации. Их статус фактически приравнен к статусу иностранных послов, что включает защиту от уголовного преследования их самих и членов их семей. Более низкие же должностные уровни имеют лишь функциональный иммунитет – в пределах выполнения служебных обязанностей.

Видео дня

Как пишет Vsquare, среди потенциальных сторонников такого сценария, кроме действующего руководства США, может быть президент Аргентины Хавьер Милей, который поддержал Орбана перед выборами.

При этом упоминается, что подготовка к избранию нового Генерального секретаря ООН уже фактически стартовала. Пока что главным фаворитом считается аргентинец Рафаэль Гросси, который в настоящее время возглавляет МАГАТЭ.

Вместе с тем отмечается, что описанный сценарий находится на ранней стадии обсуждения и может не реализоваться.

Орбан хочет сбежать из Венгрии

Как писал УНИАН, в апреле Виктор Орбан заявил, что отказывается от депутатского мандата в новом созыве парламента, объяснив это тем, что "сейчас я нужен не в парламенте, а в реорганизации национального лагеря".

В то же время журналист Сабольч Паньи со ссылкой на источники уже тогда утверждал, что после отставки с поста премьера Орбан может уехать в США, где уже живут его родственники и где он якобы может рассчитывать на политическую защиту.

Вас также могут заинтересовать новости: