Таганрог под прицелом: эксперт раскрыл подробности уничтожения двух самолетов Ту-142

Романенко отметил, что на заводе в Таганроге обслуживались самолеты-амфибии и ремонтировались А-50.

Удар Сил обороны Украины по авиационному ремонтному заводу в российском Таганроге Ростовской области привел к потере врагом двух самолетов Ту-142. Об этом сказал в эфире Radio NV экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Уничтожение любых самолетов, находящихся на земле, на аэродромах, является более легким и эффективным с точки зрения затрат и подготовки", – отметил он.

По его словам, в такой ситуации очень важна разведка и наличие средств, способных дотянуться до таких целей.

"Что касается Таганрога, соответствующего завода, то он производил и обслуживал российские самолеты-амфибии, там ремонтировались А-50, которые были повреждены. Сейчас были уничтожены эти два Ту-142, которые, скорее всего, уже использовались в качестве доноров для других самолетов", – подчеркнул Романенко.

По его словам, военные предприятия Таганрога в последнее время находятся под прицелом средств поражения Украины, и поэтому для нас это хорошие результаты.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 мая подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

По данным Генерального штаба ВСУ, в районе Таганрога Ростовской области РФ подтверждено поражение двух самолетов Ту-142 и пусковой установки из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Также поражен нефтяной терминал "Курганнефтепродукт" (Таганрог, Ростовская обл., РФ). По предварительной информации, поврежден резервуар с топливом на территории. Терминал используется для хранения и перевалки нефтепродуктов, в частности – в интересах воинских формирований государства-агрессора.

