Дроны и широкий набор мин: аналитики рассказали, чем Украина 'вырезает' логистику россиян

До оккупированных россиянами трасс на юге Украины уже долетают даже тяжелые бомберы.

Успешное уничтожение тыловой логистики оккупантов на юге Украины продолжается уже несколько месяцев. Сейчас стало известно, какое оружие для этого используют украинские защитники, считают аналитики военного портала Defence Express.

Дронные удары и дистанционное минирование затрудняют передвижение российской армии на дорогах в 100-150 км от линии фронта. При этом сами россияне показали, что для этого Силы обороны Украины используют различные дроны, в том числе тяжелые гексакоптеры Vampire и дроны самолетного типа. А на использование для ударов в тылу противника дронов FP-2 намекнул главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман.

Также россияне показали, что для минирования с дронов украинцы применяют как большие кассеты на 48 мин, так и меньшие – на 10 мин. Вероятно, для дистанционного минирования используются мины серии ИБМ, которая может насчитывать от 3 до 5 различных мин. "Например, россияне публикуют данные по мине ИБМ-1 "Houston", которая имеет радиус зоны эффективного поражения в 1 м и используется с дрона Vampire", – говорится в статье.

Аналитики рассказали, что ИБМ 0.5 оснащается магнитным датчиком цели, который также используется как датчик изменения положения в пространстве. Она имеет массу около 750 грамм, из которых 80 грамм – взрывчатое вещество. "Тип взрывчатого вещества может быть разным, на некоторых фото с минами видно обозначение ТГ-40, смесь 40% тротила и 60% гексогена", – пояснили авторы.

Напомним, что командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди рассказал о стратегии уничтожения российской ПВО и логике дальнобойных ударов. По его словам, Украина создает коридоры сквозь российскую противовоздушную оборону. А истощение ПВО создает новые возможности для ударов.

Кроме того, украинские дроны стали чаще долетать до дальних тылов РФ. По мнению экспертов, это связано с увеличением количества запускаемых дронов. Ведь когда речь идет об ударах на сотни и тысячи километров, до целей долетает далеко не каждый дрон. Также важную роль играет то, что средства ПВО у россиян сокращаются.

