Япония готова возобновить отношения со старым союзником после 9 лет напряженности

Япония и Южная Корея впервые с 2017 года проведут совместные морские учения.

Япония и Южная Корея возобновляют совместные морские поисково-спасательные учения. Как пишет японское агентство Kyodo, это отражает улучшение отношений между странами.

7 июня впервые за 9 лет пройдут гуманитарные учения с участием ВМС Южной Кореи и Морских сил самообороны Японии. Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бак во время встречи с японским коллегой на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности в Сингапуре отметил, что учения не проводились с 2017 года.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что для Японии и Южной Кореи важно играть проактивную роль в содействии миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. "В частности, путем усиления сдерживания через альянсы США-Япония и США-Южная Корея, а также через другие формы стратегической координации", – сказал Коидзуми.

Журналисты отметили, что обмен опытом в сфере обороны между двумя странами прекратился после инцидента в декабре 2018 года. Тогда Япония обвинила южнокорейский эсминец в том, что он навел свой радар управления огнем на японский патрульный самолет в исключительной экономической зоне Японии. Сеул опроверг это обвинение.

"Этот конфликт стал основным источником напряженности в двусторонних отношениях и привел к приостановке некоторых оборонных обменов, включая поисково-спасательные учения", – говорится в статье.

Напомним, что Япония наращивает оборону на северном острове Хоккайдо из-за растущей военной активности России. Японские аналитики отмечают, что Россия может открыть "второй фронт" у Хоккайдо именно тогда, когда Япония будет занята кризисом с Китаем на юге. Именно поэтому военные отрабатывают стремительную переброску подразделений с юга на север.

Кроме того, Япония начала экспортировать оружие. В частности, рассматривает возможность экспорта на Филиппины береговых противокорабельных ракетных комплексов Type 88. Филиппины вошли в число стран-союзниц, которые могут получать летальное вооружение от Японии.

Также впервые за более чем 80 лет на экспорт могут пойти японские танки – основные боевые танки Type 10, а также колесные танки Type 16. Заказчиком также выступают Филиппины.

