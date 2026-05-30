Православный праздник сегодня носит народное название Еремей Распрягальник.

31 мая по новому церковному календарю в ПЦУ чтят память апостола от 70-ти Ерма Далматского, жившего в I-II веках.

В этот же день православные верующие празднуют Троицу - один из главных и наиболее светлых христианских праздников, посвященный сошествию Святого Духа на апостолов

Рассказываем, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, о главных традициях и приметах даты, а также с чем следует быть особенно осторожными.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

О жизни апостола от 70-ти Ерма Далматского, которого вспоминают 31 мая по новому стилю, сохранилось немного сведений.

Известно, что сначала он был воином, а позже принял христианство и посвятил себя служению Христу. Со временем Ерм стал проповедником и епископом Филиппополя Фракийского. За веру святой подвергался гонениям, и, по преданию, погиб как мученик.

Церковные предания также говорят, что Ерм обладал даром исцеления и пророчества. Ему приписывают авторство духовного произведения "Пастырь", которое считается одним из известных памятников раннехристианской литературы.

В этом году на 31 мая приходится и Троица - один из самых больших и почитаемых праздников у христиан. Его празднуют на 50-й день после Пасхи, из-за чего второе название этого торжества - Пятидесятница.

Согласно Евангелию, именно в этот день Святой Дух сошел на апостолов, которые после Воскресения Христа пребывали в молитве. После этого ученики получили дар исцеления, пророчества и способность говорить на разных языках, чтобы рассказывать о христианской вере по всему миру.

Считается, что именно апостолы установили праздник Троицы, чтобы сохранить память об этом событии. Официально учение о Святой Троице было утверждено на II Вселенском соборе в Константинополе в 381 году.

В храмах в этот день совершают праздничную литургию и особую вечерню с коленопреклоненными молитвами, во время которых просят о Божьей благодати и поминают усопших.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день чтят память святых отцов семи Вселенских Соборов - богословов и духовных наставников, сыгравших важную роль в формировании христианского учения. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и о традициях и запретах этой даты.

Обычаи праздника и что нельзя делать сегодня

Апостолу Ерму молятся о стойкости и душевных силах - считается, что святой помогает человеку пройти жизненные испытания, не потерять веру и справиться с трудностями.

В церквях на Троицу совершается праздничная литургия и Великая вечерня. По традиции храмы и дома на Троицу украшают зеленью, травами и цветами. После праздничной службы многие верующие приносят домой освященные травы и ставят их возле икон - считается, что они оберегают дом и семью от бед и зла.

Семьи по традиции собираются за общим столом, зовут родных и близких друзей, чтобы провести время вместе в теплой, домашней атмосфере. Поста на Троицу нет, поэтому хозяйки готовят много угощений, а главным символом застолья издавна считался каравай.

Также праздник считается благоприятным для сватовства. В народе говорят: если посвататься на Троицу, а свадьбу сыграть на Покров, семейная жизнь будет счастливой и крепкой.

В народном календаре день также называют Еремей Распрягальник и Бобовник. В старину в это время продолжали сажать бобы, а также уделяли особое внимание лошадям - купали, хорошо кормили и давали отдых после тяжелой работы.

В день 31 мая церковь, как и в любой другой праздник, осуждает ссоры, сквернословие, лень и праздность. Считается грехом предаваться унынию, проявлять зависть или жадность - такие состояния, по верованиям, притягивают в жизнь трудности.

На Троицу также не советуют заниматься тяжелой работой, уборкой и огородными делами, кроме самых необходимых забот. Также в этот день нельзя шить, чинить одежду и заниматься рукоделием - считается, что это принесет пустые хлопоты на долгое время.

Приметы 31 мая о погоде и урожае

По народным наблюдениям, погода в этот день считалась "подсказкой" о ближайших изменениях природы, а также о том, какой будет зима и каким окажется будущий урожай:

день выдался ненастным - зима ожидается холодной;

вечером выпала роса - следующий день будет жарким;

если цветы шиповника закрываются еще до вечера - скоро начнется дождь;

стоит ясная погода - к богатому урожаю зерновых.

По приметам 31 мая также наблюдают за туманом: если утром он стелется густо и не рассеивается до полудня - жди ненастья.

У кого именины 31 мая

Именины сегодня отмечает Еремей.

Людей, рожденных в это время, часто считают удачливыми и успешными, но их достижения - результат не случайности, а упорного труда и настойчивости. Они умеют работать на результат и не боятся сложных задач.

У многих из них заметен ярко выраженный творческий дар, который раскрывается в самых разных направлениях искусства - от литературы и живописи до скульптуры и иных форм творчества.

