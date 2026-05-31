Что помогает снизить артериальное давление: диетологи поделились рецептами перекусов

Правильный подход к перекусам может способствовать поддержанию здорового кровяного давления. Поэтому диетологи назвали лучшие продукты для здоровья сердца и объяснили, почему именно они эффективны. Об этом пишет verywell health.

Творог с апельсинами и орехами

"Один из моих любимых полезных для сердца перекусов, который помогает снизить артериальное давление, - это сочетание апельсинов, творога с низким содержанием натрия и фисташек. Апельсины содержат калий, который помогает сбалансировать уровень натрия. Творог содержит кальций, который играет ключевую роль в регулировании артериального давления. Фисташки являются источником калия, магния и полезных жиров - питательных веществ, которые могут способствовать здоровью сосудов", - рассказала диетолог Лорен Манакер.

По ее словам, ингредиенты этой питательной закуски содержат витамин C, белок и антиоксиданты. Такую закуску легко приготовить - выложите сыр слоями с дольками апельсина и посыпьте сверху фисташками - и вы получите быстрое, сбалансированное и полезное для сердца блюдо.

Банановое мороженое

"Бананы - это основная закуска в нашей семье. Один банан содержит около 34 миллиграммов (мг) магния и 451 мг калия – двух питательных веществ, способствующих здоровому артериальному давлению. Бананы также содержат полезные растительные соединения, клетчатку и природные крахмалы, которые питают полезные бактерии кишечника и способствуют пищеварению. В теплое время года мы готовим банановое "мороженое": смешиваем замороженные бананы и замоченные семена чиа до кремообразной консистенции, получая десерт с естественной сладостью. Для разнообразия иногда добавляем порцию несладкого какао-порошка без гидролиза, чтобы получить дополнительный заряд антиоксидантов, а затем капельку местного меда, чтобы сбалансировать его естественную горечь. Немного цейлонской корицы также добавляет тепла и аромата", - отметила магистр здравоохранения, сертифицированный диетолог Регина Виндзор.

Попкорн, приготовленный в воздушной попкорннице

Как подчеркнула диетолог Сандра Аревало, это не тот попкорн, который вы покупаете в магазине или в кинотеатре. По ее словам, речь идет о том попкорне, который готовится дома из зерен попкорна.

"Зерна попкорна - это цельнозерновые, богатые клетчаткой, что помогает дольше чувствовать сытость, снижает уровень холестерина и улучшает здоровье сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Я люблю добавлять в свой попкорн немного растопленного топленого масла для вкуса. Вы также можете приготовить попкорн с ложкой оливкового масла как более здоровую альтернативу", - объяснила она.

По ее словам, готовя попкорн дома, можно контролировать количество соли, которое вы добавляете. Вместо этого можно придать вкус, посыпав попкорн смесью итальянских трав и пармезана или добавив щепотку корицы или мускатного ореха.

Греческий йогурт с ягодами и грецкими орехами

"Один из моих любимых перекусов, который помогает контролировать артериальное давление, - это греческий йогурт с ягодами и измельченными грецкими орехами. Ягоды богаты антоцианами и другими антиоксидантами, а греческий йогурт содержит необходимые минералы, которые помогают регулировать артериальное давление. Измельченные грецкие орехи добавляют приятную хрусткость и омега-3 жирные кислоты, которые способствуют здоровью сердца", - заверила диетолог Эллисон Харрис.

Она подчеркнула, что часто экспериментирует с добавками к йогурту, чтобы создать различные вкусовые сочетания, например, малины с кусочками темного шоколада, нарезанных бананов и корицы или обжаренного кунжута с капелькой меда.

