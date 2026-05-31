Самое большое живое существо на Земле не кит и не дерево: оно под землей и ему до 8500 лет

Самый крупный из известных организмов на Земле – это не кит и не дерево, а гриб, растущий под землей в Национальном лесу Мальер в Орегоне. Как пишет spacedaily.com, он занимает площадь почти в четыре квадратных мили, его вес составляет от 7500 до 35000 тонн, а возраст оценивается от двух до восьми тысяч лет.

В 1988 году лесной патолог Грег Уиппл, работавший в Лесной службе США на востоке Орегона, исследовал закономерность гибели деревьев в Национальном лесу Мальер. Пихты, сосны и другие хвойные деревья умирали группами, что не соответствовало закономерностям стандартных древесных патогенов. Изучив корневые системы умирающих деревьев, Уиппл определил виновника. Это был паразитический гриб Armillaria ostoyae, широко известный как медовый гриб.

Сам по себе этот гриб широко распространен в большинстве умеренных лесов Северного полушария. Однако масштаб заражения был поразительным.

Грибок в Мальёре представляет собой единый организм. Он занимает примерно 2385 акров, или 9,5 квадратных километра. Его возраст оценивается от 2000 до 8500 лет. Это самый крупный живой организм на Земле. И он медленно убивает лес, в котором обитает, с тех пор, как существует.

Что это за организм

В видимой форме Armillaria ostoyae – это гриб. Плодовые тела появляются осенью в виде скоплений шляпок медового цвета, выходящих из почвы у основания зараженных деревьев.

Остальная часть находится под землей и состоит из сети тонких белых нитей, называемых гифами, которые сплетаются вместе, образуя обширную ткань, мицелий. Мицелий ползет по почве со скоростью примерно от 0,2 до 1 метра в год. Он также производит особый вид черных веревкообразных структур, называемых ризоморфами, которые и являются причиной гибели деревьев, среди которых он обитает.

Как ученые установили, что это один организм

До недавнего времени микологи предполагали, что скопления медоносных грибов в любом данном лесу являются плодовыми телами отдельных организмов.

Однако позже ученые разработали методику, при которой образцы грибковой ткани из разных мест выращивались вместе на чашках Петри. Когда образцы от разных организмов выращиваются вместе, они обычно образуют видимую барьерную линию, поскольку два организма распознают друг друга как разные. Когда вместе выращиваются образцы от одного и того же организма, барьер не образуется. Образцы сливаются.

В результате на всей территории в 9,5 квадратных километра образцы слились воедино, не образуя барьерных линий, что указывает на то, что вся популяция представляла собой одну генетическую особь.

На чём основаны оценки возраста

Оценки возраста основаны на скорости распространения, а не на прямом датировании. Гриб перемещается по почве со скоростью примерно от 0,7 до 3,3 футов в год. В настоящее время его площадь составляет около 2385 акров. Исходя из этой площади и наблюдаемой скорости распространения, получаем оценку возраста где-то между 2000 и 8500 годами.

Ширина диапазона отражает реальную неопределенность относительно того, насколько быстро распространяется гриб, и оставалась ли эта скорость стабильной с течением времени.

