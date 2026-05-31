Не только для стирки: 7 неожиданных способов использования стирального порошка в быту

В частности, мягкий стиральный порошок подходит для стирки самых разных вещей.

Многие чистящие средства можно использовать в различных целях, однако известно ли вам, что стиральный порошок является одним из них. Как отмечают эксперты в области уборки и стирки, как жидкие, так и порошковые стиральные средства можно использовать не только для чистки одежды, передает the spruce.

"Не все стиральные порошки одинаковы, но некоторые из них чрезвычайно универсальны, особенно если вы уверены, что они полностью выполаскиваются", - отметил президент компании Charlie's Soap Тейлор Сазерленд.

Мытье пола

Стиральный порошок предназначен для удаления загрязнений, а именно жира с ткани, поэтому неудивительно, что мы можем использовать такой раствор для чистки менее впитывающих материалов, таких как пол.

"Мойте пол раствором, приготовленным из одной столовой ложки жидкого стирального порошка на 3,8 литра воды", - советует он.

Несмотря на то, что стиральный порошок можно использовать для чистки различных напольных покрытий, он не идеально подходит для паркета из-за щелочного рН. Поэтому эксперты советуют использовать специальные чистящие средства или жидкость для мытья посуды.

Уборка открытых террас и уличной мебели

Открытые площадки подвергаются воздействию различных загрязнений и мусора, поэтому они изготавливаются из прочных материалов. В то же время стиральный порошок также является достаточно эффективным и может удалить даже самые сложные пятна.

"Чтобы почистить уличную мебель жидким моющим средством, растворите несколько столовых ложек экологичного моющего средства в ведре с теплой водой. С помощью щетки с жесткой щетиной втирайте раствор в мебель, чтобы удалить застарелую грязь. Тщательно смойте средство и оставьте мебель на солнце, чтобы она полностью высохла", - посоветовали в материале.

Чистка кисточек для макияжа

"Как и большинство деликатной одежды, кисточки для макияжа стирают слишком редко", - подчеркнула основательница и генеральный директор компании Soak Wash Inc Жаклин Сава.

При частом использовании на кисточках для макияжа скапливаются бактерии, отмершие частицы кожи, пот и прочее, поэтому эти инструменты нуждаются в регулярной очистке.

"Мягкое моющее средство действует как волшебная палочка", - заверила она.

Для этого вам нужно нанести несколько капель моющего средства на ладонь, промыть кисточку для макияжа под теплой водой, а затем протереть кисточку о мыльную ладонь, чтобы удалить грязь.

Чистка швов

Еще одним местом в доме, где можно использовать стиральный порошок, является ванная комната. Со временем на ванны и душевые кабины попадает грязная вода и мыльная пена, что приводит к образованию налета, который часто остается незамеченным.

"Стиральный порошок можно использовать в качестве скраба для чистки. Просто нанесите немного на швы душевой кабины, например, почистите, а затем смойте", - добавила Сазерленд.

Чистка салона автомобиля

По словам Жаклин, мягкий стиральный порошок идеально подходит для очистки и ручной мойки салона автомобиля.

"От автомобильных сидений до обычных пятен на обивке - мягкий стиральный порошок можно наносить на губку, тряпку или мягкую щетку для очистки салона автомобиля", - заверила она.

Эксперт добавила, что стиральный порошок, не требующий смывания, идеально подходит для такого применения, а также для других поверхностей, которые нельзя погружать в воду.

Чистка ковров и обивки

Средство для стирки можно использовать для чистки обивки в автомобилях, поэтому неудивительно, что такой раствор может чистить ковры в наших домах.

"Все, что вам понадобится, - это ложка жидкого моющего средства в миске с водой и легкая салфетка из микрофибры. Окуните салфетку в воду, осторожно потрите пятно, затем смойте и повторите процедуру, пока пятно и мыльная пена полностью не исчезнут", - подчеркивают в публикации.

Прочистка канализации

Этот способ не только эффективен, но и гораздо мягче воздействует на трубы, чем коммерческие средства.

"Налейте в сливную трубу четверть стакана жидкого стирального порошка и подождите 10-15 минут. Пока вы ждете, вскипятите кастрюлю воды. Завершите процедуру, медленно выливая горячую воду в сливную трубу. Рекомендуем оставить горячую воду течь в течение нескольких минут, чтобы полностью удалить остатки засора", - добавляет издание.

