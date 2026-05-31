Популярный украинский юморист женился (фото)

Молодожены уже более двух лет вместе.

Популярный украинский юморист и звезда развлекательного проекта "Львы на джипе" Валентин Михиенко женился.

Сам 36-летний актер пока официально не комментировал изменения в личной жизни, однако на странице Instamania появилось первое свадебное фото молодоженов.

На снимке влюбленные демонстрируют обручальные кольца на пальцах. Валик выбрал для свадебной церемонии белый пиджак и футболку, а невеста Анастасия – белое платье с кружевным корсетом и дополнила образ фатой.

К слову, со своей избранницей комик встречается уже более двух лет. Познакомились они в кальянной, а в начале этого года Михиенко сделал предложение любимой во время отдыха в Карпатах. Дату своей свадьбы они публично не анонсировали.

Напомним, ранее за несколько дней до выезда из Украины Владимир Остапчук показал фото с тайной свадьбы с возлюбленной Екатериной. Пара уже несколько лет официально муж и жена, однако решила устроить еще полноценное торжество в одном из загородных комплексов.

