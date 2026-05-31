Прощание с легендой: старейший авианосец США отправился в последний зарубежный рейс

USS Nimitz посетит Ямайку в рамках своего последнего зарубежного турне перед запланированным списанием после почти 52 лет службы.

Американский атомный авианосец USS Nimitz (CVN-68), который является старейшим действующим кораблем такого класса в составе ВМС США, совершит свой последний зарубежный заход в порт перед выводом из эксплуатации. Уже 1 июня корабль прибудет в столицу Ямайки Кингстон, где проведет пять дней в рамках программы морского сотрудничества Southern Seas 2026, пишет Forbes.

Авианосец, введенный в состав флота в мае 1975 года, завершил последнее боевое развертывание в конце 2025 года. После почти 52 лет службы его планируют списать в марте 2027 года.

"Нимиц" вышел из базы в Бремертоне в штате Вашингтон весной этого года в рамках перевода в новый порт приписки в Норфолке, штат Вирджиния. Во время перехода корабль участвует в миссии Southern Seas 2026, посещая страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

Видео дня

По данным посольства США на Ямайке, Кингстон, вероятно, станет последним иностранным портом в истории легендарного авианосца. Временный поверенный в делах США на Ямайке Скотт Реннер назвал заход корабля "важной вехой в давнем партнерстве между двумя странами".

"Помимо укрепления морского сотрудничества и региональной безопасности, этот визит создает возможности для содержательных межличностных связей и экономических выгод для местных сообществ", – заявил Реннер.

Во время пребывания в Кингстоне на борт авианосца пригласят представителей власти, военных и студентов, которые смогут ознакомиться с работой корабля и его авиагруппы.

Через Магелланов пролив в Карибское море

Поскольку "Нимиц" слишком велик для прохождения через Панамский канал, в конце апреля он совершил редкий переход вокруг Южной Америки через Магелланов пролив.

В начале мая авианосец вошел в Карибское море. Он стал первым американским авианосцем в регионе после отправки USS Gerald R. Ford (CVN-78) на Ближний Восток.

На данный момент ВМС США не сообщают, сколько времени "Нимиц" будет оставаться в Карибском бассейне после завершения программы визитов. В то же время американские силы продолжают операцию по борьбе с наркотрафиком в регионе.

В июне присутствие США в Карибском море несколько сократится из-за возвращения в Норфолк десантной группы во главе с USS Iwo Jima (LHD-7) после десятимесячного развертывания.

Вас также могут заинтересовать новости: