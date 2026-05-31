Горов впервые прокомментировал развод своей дочери Ровинской: 'Это печально'

Режиссер также высказался о бывшем зяте.

Известный украинский режиссер Семен Горов впервые прокомментировал заявление о разводе старшей дочери Стаси Ровинской.

Напомним, что недавно телеведущая опубликовала пост в сети, в котором объявила о завершении отношений с мужем Ярославом после 13 лет совместной жизни. У бывшей пары трое общих детей. Отец Стаси отметил, что поддерживает ее в любой ситуации, хотя ему грустно от этой новости.

"Я не знаю, что сказать... Хочу только сказать, что это грустно и больно. Но я всегда поддерживал Стасю и буду поддерживать в любых решениях. И так же могу сказать, что Ярослав – замечательный отец", – подчеркнул Горов в интервью OBOZ.UA.

Видео дня

Семен также добавил, что не хочет вдаваться в подробности личной жизни своей дочери, и считает, что она сама, если захочет, расскажет все публично.

"Знаете, мне бы не хотелось это комментировать или анализировать публично в деталях. Это их история, и они сами имеют право решать, как и когда о ней говорить", - сказал режиссер.

К слову, в начале полномасштабной войны Стася и Ярослав вместе с детьми переехали в США. Но в конце мая актриса рассказала о разводе, не называя причину расставания.

Напомним, ранее популярная украинская певица Инесса Грицаенко сообщила о разводе.

Вас также могут заинтересовать новости: