Выезд за границу студентов 18–22 лет: министр ответил, есть ли массовый отток молодежи

Лисовой отмечает, что сегодня главная проблема – демографическая: первоклассников становится все меньше.

Нет какой-либо тенденции массового выезда студентов, которая бы превышала стандартную ситуацию. Об этом сказал в интервью Радио Свободаминистр образования и науки Оксен Лисовой, отвечая на вопрос о решении разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 18–22 лет.

"Мы сегодня не наблюдаем никакого негативного влияния. Мы видим рост числа тех, кто регистрируется на тест НМТ, в том числе и из-за рубежа, а это около 30 тысяч, что свидетельствует о том, что молодые люди хотят учиться в украинских университетах", – подчеркнул он.

Лисовой отметил, что критических тенденций не фиксируется. При этом подчеркнул, что в Украине всегда был спрос на обучение в Польше, Словакии. "Мы можем по-разному оценивать такой спрос, но в то же время у нас высокий спрос на обучение в украинских вузах", – подчеркнул он. При этом он добавил, что в министерстве констатируют факт заинтересованности в университетах, которые обеспечивают офлайн-обучение, в частности, в Житомире, Луцке, Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске.

Видео дня

"У нас есть немного другая проблема – демографическая ситуация. Мы знаем, какова демографическая динамика, что у нас гораздо меньше первоклассников идет в школу и будет меньше выпускников. У нас будут определенные кризисные явления в части университетов, а конкуренция за студентов будет расти, поэтому качество образования в университетах – это ключевой фактор, который будет определять, выживет ли вуз", – подчеркнул Лисовой.

Выезд за границу 18-22 – последние новости

Как сообщал УНИАН, в августе 2025 года на сайте Кабинета министров Украины было опубликовано постановление, в котором говорится о внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

В документе отмечалось, что, согласно обновленным правилам, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет (включительно) смогут выезжать за границу во время действия военного положения. Разрешение действует со следующего дня после официальной публикации постановления.

Кабинет министров Украины четко объяснил, что нужно для выезда за границу 18-22-летним. Необходимо иметь при себе обновленный военно-учетный документ (можно в Резерв+) и загранпаспорт. Эти два документа дают возможность покинуть страну, что хорошо для молодых людей, желающих это сделать, и плохо для их соотечественников, у которых нет возможности так поступить.

Украинцы на такую новость отреагировали по-разному.

Вас также могут заинтересовать новости: