За четыре года конфликта российские беспилотники ранее не ранили ни одного гражданина НАТО на территории Запада, тем более не вызвали хаос в густонаселенном районе. Однако в пятницу беспилотник "Герань-2" врезался в 10-этажный жилой дом в румынском Галаце, и вывел конфликт России с Европой на новый, гораздо более опасный уровень, пишет The Telegraph.

Неясно, намеревалась ли Москва нанести удар по НАТО. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что утверждения о причастности России "необоснованны".

"Я не думаю, что это было преднамеренно. Но, думаю, главный вывод таков: россиянам просто всё равно, попадут ли они в европейские цели, потому что их не слишком волнует потенциальная реакция Европы", – сказал Эд Арнольд, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб, лондонского аналитического центра.

Разговоры о применении статьи 5 НАТО, которая обязывает к совместному ответу на вооруженное нападение, велись только в сети. Министр иностранных дел Румынии Оана Тою лишь попросила альянс ускорить передачу технологий борьбы с беспилотниками.

"Даже если атака была непреднамеренной, Москва извлечет урок из этой реакции… Россия хочет создать впечатление, что она остается опасной, возможно, вышедшей из-под контроля, потому что выглядит все более застрявшей на поле боя", - отмечает издание.

Для Кремля плохо работающая система ПВО НАТО представляет собой возможность. Беспилотники, самолеты или ракеты могут залететь в любую из восьми стран-членов НАТО, граничащих с Россией или Украиной.

"Это сложно для НАТО, – сказал Арнольд, – потому что это означает, что вам приходится распределять свои [ограниченные ресурсы]".

При этом каждое вторжение поднимает новые вопросы о пороге для "кинетического" ответа; каждое оставшееся без ответа укрепляет уверенность Москвы в необходимости повторного удара.

Ранее на этой неделе появились сообщения о том, что Вашингтон может вывести треть своей авиации, дислоцированной на континенте, а также военные корабли и подводные лодки. В этом случае Москва станет ещё более безрассудной.

В то же время, отмечает The Telegraph, то, что Белый дом переключил своё внимание на другие сферы, в некоторой степени освободило Украину. В последние месяцы она чувствовал себя свободно, отправляя беспилотники дальнего действия в Россию через воздушное пространство НАТО в Прибалтике:

"Неприятный факт, с которым сталкивается Путин, заключается в том, что гибридная война сегодня обладает меньшей потенциальной силой, чем раньше. Киев больше не так сильно зависит от поддержки западных партнёров".

Падение российского дрона в Румынии

29 мая российский беспилотник упал на многоэтажный жилой дом в румынском городе Галац. Он попал в крышу дома и взорвался, двое жителей получили ранения.

В Минобороны Румынии заявили, что российский дрон не удалось сбить из-за юридических ограничений и слишком короткого времени на реагирование – у военных было всего около четырех минут для обнаружения, идентификации и поражения цели.

Тем временем СМИ пишут, что бурная словесная реакция Европы на инцидент с российским дроном в Румынии демонстрирует не столько агрессивность России, сколько слабость и лицемерие стран Запада.

