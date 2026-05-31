'Новая изощренная тактика': Forbes рассказал, как Украина рушит российскую лоистику

Для российской армии замедление передвижения может быть столь же разрушительным, как и уничтожение техники.

Кампания Украины против российской логистики становится все более изощренной. Помимо ударов по грузовикам, топливным складам и колоннам снабжения, украинские беспилотники теперь сбрасывают мины вдоль ключевых путей снабжения, вынуждая российские войска противостоять угрозам как с воздуха, так и с дорог.

Вместо простого уничтожения отдельных автомобилей цель все чаще состоит в нарушении потока поставок на фронт, пишет Forbes.

Так, российские источники сообщают о минировании с помощью беспилотников участков сухопутного коридора в Крым, особенно вокруг трассы Мариуполь–Мелитополь, что заставило россиян перекрыть часть шоссе и перенаправить движение большегрузных автомобилей в направлении Крыма. Такие сообщения о минировании примечательны тем, что трасса М-14 между Мариуполем и Мелитополем находится примерно в 100-150 километрах от линии фронта.

Видео дня

"Это значит, что Украине, вероятно, понадобятся беспилотники с неподвижным крылом или другие системы большей дальности для установки мин в этом районе", - пишет Forbes.

При этом мины не обязательно должны полностью уничтожать транспорт. Вышедший из строя грузовик может перекрыть дорогу, создать пробку и оставить застрявшие автомобили уязвимыми для ударов беспилотников.

"Это еще больше усилит давление на российскую логистику и добавит бремя постоянного разминирования этих территорий", – сказал аналитик Рой Гардинер.

Часть более широкой тактики

Эта тактика, по-видимому, является частью более широких усилий Украины по превращению российских маршрутов снабжения в многоуровневые зоны перехвата, пишет Forbes.

Российские водители уже сталкиваются с засадами беспилотников с FPV-экранами, ударными беспилотниками с искусственным интеллектом и атаками на системы ПВО, защищающие ключевые дороги. Если использование беспилотников для установки мин расширится, им также придётся постоянно сталкиваться с риском мин на дороге внизу.

Одним из признаков усиления давления стало сообщение о том, что ССО Украины поразили два российских ЗРК "Тор-М2". Один из них был подбит во время транспортировки трактором по трассе М-14 под оккупированным Бердянском, что свидетельствует о перемещении Россией средств ПВО для защиты уязвимых логистических маршрутов.

При этом российские военные блогеры предупреждают, что даже небольшие мины, разбросанные вдоль ключевых автомагистралей, могут привести к транспортному параличу", поскольку движение придётся неоднократно останавливать для проведения инспекций и операций по разминированию. В отличие от ударов беспилотников-камикадзе, которые нацелены на отдельные транспортные средства, партия мин может временно перекрыть шоссе.

Для российской армии, зависящей от длинных и уязвимых линий снабжения, замедление передвижения может быть столь же ценным, как и уничтожение техники. "Логистика нарушена почти месяц, что влияет на доставку грузов не только в тыл, но и на передовую", – написал российский один из российских военных блогеров.

Россия может в конечном итоге адаптироваться

Гардинер отметил, что российские войска могут ответить, расширив противовоздушную сеть на уязвимые автомагистрали, однако это станет довольно сложной задачей.

При этом удары беспилотников и кампания по установке мин могут еще больше усилить зависимость России от Керченского моста, и Украине даже не нужно полностью перекрывать сухопутный коридор в Крым, отмечает Forbes:

"Если каждый грузовик будет ехать дольше, каждый конвой потребует разрешения, и каждая задержка будет открывать больше целей, дорога может оставаться открытой, но при этом станет гораздо менее полезной".

Украина переламывает ситуацию

Напомним, что командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди рассказал о стратегии уничтожения российской ПВО и логике дальнобойных ударов. По его словам, Украина создает коридоры сквозь российскую противовоздушную оборону. А истощение ПВО создает новые возможности для ударов.

Ранее УНИАН писал, что война вступает в новую фазу, в которой РФ опасается обвала своего фронта. Военные эксперты считают, что именно в эти недели чаша весов постепенно склоняется в пользу Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: