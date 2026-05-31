Почтовым голубям проще ориентироваться в полете, когда они летят домой вместе

Новое исследование пролило свет на то, как работает навигация у птиц.

Почтовые голуби используют самую простую стратегию для поиска более удобных путей домой. Исследование, опубликованное в журнале eLife, пояснило, что птицы выбирают средний маршрут в группе и это оказывается правильной стратегией.

Как рассказывает phys.org, многие животные могут ориентироваться в сложных условиях. При этом передвигаясь группой они могут объединить индивидуальную информацию для улучшения навигации. Это происходит, когда группа следует за опытными лидерами. Но это требует распознавания экспертов в группе. Также группа может использовать "мудрость толпы", усредняя маршруты каждой особи.

"Почтовые голуби – это социальный вид, который способен разрабатывать и запоминать маршруты. Поэтому эти птицы являются идеальным моделью для изучения навигационных стратегий", – говорит автор исследования Шоубхик Баннерджи, аспирант лаборатории старшего автора Альберта Као в Массачусетском университете в Бостоне (UMass Boston).

Видео дня

Ученые уже доказали, что пары опытных и неопытных почтовых голубей могут непрерывно улучшать свои маршруты возвращения домой. Благодаря такой способности, как кумулятивная культурная эволюция, птицы улучшают свои маршруты, изучая различные варианты и выбирая лучшие. Однако непонятно, как у птиц возникает понимание того, что маршрут нужно улучшить.

В предыдущих исследованиях птиц многократно выпускали из точки в 8 км от гнезда. При этом к опытным птицам постепенно добавляли птиц, которые не знали маршрут. По мере появления новых птиц "старичков" изымали, пока в группе не остались только птицы, которые выучили маршрут недавно. Для сравнения ученые также составили группы только из опытных птиц, которые давно путешествовали этим маршрутов.

Исследование показало, что экспериментальные цепочки птиц значительно превзошли как птиц-одиночек, так и фиксированные группы контрольных птиц.

Стратегии обучения

Теперь ученые поставили перед собой задачу выяснить, какой механизм навигации является необходимым и достаточным для воспроизведения этих экспериментальных результатов. Они разработали семь правдоподобных механизмов обучения.

Первый тип представляет собой простейший процесс, при котором птицы не знают об уровне опыта или результативности своего партнера и используют только стратегию усреднения. Второй тип предполагает, что птицы могут распознать более опытную особь в паре. Третий тип вводит самый высокий уровень когнитивной сложности, требующий от птиц активной оценки своей индивидуальной или парной результативности.

Команда обнаружила, что все стратегии привели к улучшению маршрутов. Это говорит о широком спектре механизмов принятия решений для улучшения навигации. И при этом самая простая стратегия усреднения отдельных маршрутов работает очень хорошо.

"Это может быть связано с тем, что коллективный разум улучшает маршруты "бесплатно", не создавая дополнительной когнитивной нагрузки на птиц. В среднем, птицы в этом эксперименте одинаково влияли на маршруты друг друга, игнорируя любые различия в опыте", - говорится в исследовании.

Смешанные стратегии сочетали в себе преимущества усреднения и активного выбора более эффективных маршрутов.

Ученые говорят, что результаты исследования открывают путь для изучения эволюции социального обучения и компромиссов между различными механизмами принятия решений, которые могут быть доступны животным в дикой природе.

Как голуби ориентируются в полете

Напомним, что во время полета голуби, как и многие другие перелетные птицы, ориентируются на магнитное поле Земли. В их внутреннем ухе обнаружен специальный механизм, который работает как компас. При этом ориентироваться в пространстве птицы могут даже в полной темноте.

Исследователи обнаружили, что магнитное чувство зарождается во внутреннем ухе, где движение генерирует крошечные электрические сигналы. Картирование мозга показало, что сигнал проходит от центров равновесия к областям, отвечающим за навигацию, что дает новое понимание того, как птицы находят дорогу.

Вас также могут заинтересовать новости: