Россия готовится к новой волне агрессии против Европы, - премьер Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что Россия готовится к новой волне агрессии против Европы. Об этом она заявила в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

Журналисты спросили у Фредериксен, может ли Россия распространить свою войну против Украины на другие государства. Она ответила, что исключать такой сценарий нельзя.

"Я не могу предсказать, как и где именно ситуация обострится. Я также не могу предсказать, с чем нам придётся столкнуться. Но я уверена, что мы столкнулись с новой волной агрессии со стороны России", - сказала премьер-министр Дании.

Фредериксен добавила, что война против Украины, развязанная Россией, касается не только Украины.

"К сожалению, война там продолжается, и Украина платит ужасную цену, тысячи ее граждан погибают. Но эта война с самого начала была направлена ​​против России. России, которая мечтает восстановить свою империю, которая заявляет о своем праве принимать решения по поводу Европы, хотя на самом деле не имеет на это права. Вывод может быть только один, и он не изменился с начала этой войны: мы должны поддержать Украину всеми имеющимися у нас средствами, любой ценой", - подчеркнула она.

Фредериксен отметила, что с 2022 года Россия становится все более агрессивной. По ее словам, Москва ведет гибридную войну на территории Европы.

"Я думаю, что Россия готовится к нападению. Мы не знаем, что это будет. Может быть, это операция под ложным флагом? Может быть, какая-то новая форма гибридной войны? Это повсюду, россияне постоянно пересекают границы. Их сдерживают потери, которые они несут в Украине. Они застряли, война поглощает большую часть их военных ресурсов. Включая их людей", - добавила премьер Дании.

Готова ли Европа к нападению России

Также Фредериксен заверила, что сейчас Европа гораздо лучше готова к возможному нападению России, чем несколько лет назад. Однако, по ее словам, многие европейские страны все еще недостаточно серьезно воспринимают угрозу.

"Мы лучше понимаем, особенно в Западной Европе, что поставлено на карту. Но готовы ли мы? Я так не думаю. Мы по-прежнему ведем себя так, как будто живем в мирное время. Однако, хотя мы ни с кем не воюем, мирное время в Европе больше не является вариантом. И наш образ мышления еще не адаптировался к этому. Мы ведем себя так, как будто у нас предостаточно времени", - резюмировала она.

Путин пригрозил Европе - что известно

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не собирается нападать на страны Европы, но "готова сравнять их с землей". Так он отреагировал на заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о том, что страны НАТО способны уничтожить российские военные объекты в Калининграде в случае российской агрессии против Европы.

Путин также назвал "бредом" заявления европейских политиков о том, что они готовятся к возможной российской агрессии. Он заверил, что у РФ якобы никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран.

