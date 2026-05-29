Православный праздник сегодня в народе получил название Исаакий-змеевик.

30 мая по новому православному календарю в Украине вспоминают преподобного Исаакия - исповедника и пророка.

В этот же день отмечают Троицкую родительскую субботу - особое время поминовения усопших.

Рассказываем, какие традиции связаны с этой датой, что под запретом и какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Церковный праздник сегодня по новому стилю

30 мая согласно новоюлианскому календарю церкви православные в Украине чтят память преподобного Исаакия Далматского - святого, которого почитают как исповедника и пророка.

Согласно церковным преданиям, Исаакий жил в IV веке и долгое время был пустынником в Сирии. Позже, услышав Божий призыв, он отправился в Константинополь - там в то время усилились гонения на христиан. Святой пытался убедить императора Валента прекратить преследования и открыть храмы, и предупреждал правителя о грядущей беде. Однако тот не прислушался к словам Исаакия и даже приказал бросить его в темницу.

Вскоре предсказание святого сбылось: во время войны с готами император погиб. После этого Исаакия освободили, а люди стали почитать его как пророка.

Позже, по велению императора Феодосия Великого, возле Константинополя была основана обитель, где преподобный до конца жизни проповедовал христианскую веру.

На 30 мая в этом году приходится Троицкая родительская суббота - ее отмечают накануне праздника Троицы.

Эта поминальная суббота считается одним из главных поминальных дней в православии. Ее называют Вселенской, потому что верующие молятся не только о своих умерших родственниках, но и обо всех усопших христианах.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому (старому православному) календарю в этот день вспоминают апостола Андроника и святую Юнию - известных христианских проповедников и учеников первых времен Церкви. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник и о его главных обычаях и приметах.

О чем молятся святому, что нельзя делать 30 мая

К преподобному Исаакию Далматскому в молитвах просят помочь в трудных жизненных ситуациях, дать силы не отчаиваться, подсказать правильное решение, а также молятся об исцелении от болезней.

В Троицкую родительскую субботу по обычаю идут в храм - там утром совершается литургия, во время которой можно подать записки с именами усопших. Многие верующие также приносят в церковь панахидки - продукты для поминального стола и милостыни, однако это считается традицией, а не обязательным правилом. После службы обычно отправляются на кладбище, приводят в порядок могилы, вспоминают умерших.

В народе день прозвали Исаакий-змеевик или Змеиный праздник - считается, что именно сегодня змеи массово выползают из нор и устраивают "свадьбы". Убивать или тревожить пресмыкающихся в этот день нельзя - навлечешь беду. Несмотря на страх перед змеями, наши предки считали их полезными: например, змеиный жир и кожу издавна использовали в народной медицине для лечения ран и воспалений.

С праздником Исаакия-змеевика связаны и хозяйственные традиции: сегодня принято сажать бобы. Кстати, в старину, чтобы урожай вырос крепким, семена вымачивали в особой "озимой" воде - ее собирали в лесных оврагах, где дольше всего лежал снег.

Церковь в этот день советует избегать ссор, сквернословия, зависти, лени и тщеславия. Также считается важным не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

В родительскую субботу нельзя устраивать шумные застолья, приносить и употреблять алкоголь на кладбище. Также не советуют оставлять на могилах конфеты, печенье и другие продукты - лучше раздать их людям как поминальную милостыню. Обычные домашние дела и работа не считаются запретными, если они не нарушают спокойную и молитвенную атмосферу дня.

Народные приметы 30 мая советуют без необходимости не ходить в лес и обходить стороной высокую траву, чтобы не встретить змей. В этот день они особенно опасны, а их укусы трудно поддаются лечению.

Особое значение придают и снам в ночь на Змеиный праздник: их считают вещими, но никому не рассказывают, чтобы хорошее не потеряло силу, а плохое не сбылось.

Приметы 30 мая о погоде

О погоде и будущем урожае в старину судили по природным знакам:

ночью кричит сова - похолодает;

листья папоротника скручиваются - день будет солнечным и теплым;

кувшинки закрывают лепестки и уходят под воду - скоро пойдет дождь;

пауки активно плетут паутину - погода поменяется;

дождь на Исаакия сулит сырую осень, а засуха - сухую и теплую.

Самой яркой приметой дня считается цветение шиповника: если он уже расцвел, то зима будет холодной, но малоснежной.

У кого именины 30 мая

День ангела сегодня отмечают Василий, Исаакий и Никанор.

Люди, рожденные в это время, отличаются рассудительностью, спокойным нравом и умением находить общий язык с окружающими. Их часто считают мудрыми советчиками, к которым тянутся за поддержкой и помощью. Такие люди дорожат семьей, умеют сохранять теплые отношения с близкими и нередко становятся опорой для родных.

