На 31 мая 2026 года выпал большой релиозный праздник и годовщина основания столицы.

Дата 31 мая обычно не славится интересными событиями, но оказалась очень важной в 2026 году. На это число выпало сразу два больших события с переходящей датой. Какой сегодня церковный праздник - нужно запомнить православным верующим, а второе мероприятие касается киевлян.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

В последнее воскресенье мая празднуется День Киева - нашей столице выполняется 1544 года. Из-за военного положения масштабные праздничные мероприятия не проводятся. Однако киевляне и туристы могут посетить некоторые приуроченные к празднику фестивали и музыкальные концерты, или же просто прогуляться киевскими улицами.

Какой сегодня праздник церковный

На 31 мая по расчетам выпала православная Троица 2026, что отмечается спустя пятьдесят дней после Пасхи. Она описывает, как ученики Иисуса своими глазами увидели проявление Святого Духа и получили от него дар проповедования. В честь события в храмах пройдет особое богослужения.

В церковном современном календаре праздник сегодня посвящается памяти святого Ерма Далматского, которому молятся о прибавлении душевных сил. По старому стилю в православии чествуют богословов семи Вселенских христианских соборов.

Какой сегодня праздник в мире

На последний день весны установлен Всемирный день без табака. В честь него проводятся научные конференции и лекции, посвященные вреду никотина. Если вы давно хотели бросить курить, то сейчас отличный день для этого.

Также 31 мая проводится Международный день блондинок - праздник всех женщин с белыми волосами. В это число светловолосые дамы делятся фотографиями и разрушают стереотипы о себе.

Остальные всемирные праздники сегодня - это День борьбы с социальным неравенством, День попугаев, День химика, День защиты слуха и День велоспорта.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы про конец весны говорят следующее:

если похолодало, то июнь не будет жарким;

если ромашки среди дня закрылись, то близится дождь;

сильный ветер предвещает мокрое и прохладное лето;

небо ясное - к жаре.

По древним верованиям народный праздник сегодня в Украине считается удачным для посева семян льна и гороха. Наши предки 31 мая ухаживали за лошадьми и берегли их от тяжелой работы.

С учетом того, что на этот день выпала Троица, можно собрать полевые травы и освятить их в церкви. Главным праздничным растением в Украине считается тростниковый аир. Освященную зелень раскладывают по дому, украшают ею все поверхности и иконы. Родные собираются за праздничным столом, а девушки плетут венки и гадают о своих суженых.

Что нельзя делать сегодня

Запрещено проводить праздник 31 мая в ссорах и обидах. Также не стоит тяжело работать по дому и огороду, хотя небольшие повседневные хлопоты не запрещаются. Ещё не рекомендуется окунаться в водоемах и заниматься рукоделием.

Вас также могут заинтересовать новости: