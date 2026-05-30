Богатые люди не понимают, что эти 10 вещей недоступны большинству

То, что должно быть общей нормой, зачастую остается уделом богатых.

Экономическое неравенство – одна из тех вещей, которые очень раздражают людей и часто являются основной причиной политических потрясений. При этом богачи часто просто не осознают, что некоторые вещи, которые им кажутся общей нормой, являются ограниченно доступными или вовсе недоступными для людей со средними или низкими доходами.

Дипломированный специалист по социальным отношениям Зайда Слаббеккорн в статье для Yourtango привела примеры того, что у состоятельных людей есть и что они ошибочно считают имеющимся у каждого.

"Свободные" деньги. Наличие свободных денег, которые остаются после обязательных расходов, для многих людей на самом деле выглядит чистой роскошью. Многие люди не имеют сбережений не только потому, что не умеют правильно распоряжаться доходами, но и потому, что эти доходы часто крайне малы и их едва хватает на повседневные нужды.

Отсутствие страха остаться без денег. В материале отмечается, что большинство людей постоянно испытывают тревогу из-за денег, тогда как полное отсутствие финансовых переживаний фактически доступно лишь состоятельным семьям.

Собственное жилье. Если родители не оставили вам в наследство собственное жилье, то покупка нового будет для вас очень серьезной проблемой. Разве что вы относитесь к небольшому проценту состоятельных людей.

Качественное лечение. Большинство людей не могут позволить себе полноценное лечение и обычно ограничиваются лишь жизненно необходимым минимумом. Зато дорогие операции и сложные курсы терапии по карману только состоятельным людям.

Полноценные отпуска. Автор отмечает, что отдых за пределами собственного дома становится все менее доступным даже для людей со средними доходами.

Качественное образование. Стоимость обучения в ведущих вузах и сопутствующие расходы делают высшее образование значительным финансовым бременем для большинства семей.

Инвестиции. В материале подчеркивается, что большинство обычных людей вообще мало задумывается об инвестировании своих доходов с целью их приумножения. Этому мешает как недостаток финансовой грамотности, так и уже упомянутые сбережения.

Воспитание детей. В современном мире наблюдается парадокс: много детей имеют либо очень бедные и необразованные люди, либо богачи. Для большинства же людей со средними доходами дети становятся чрезмерным финансовым бременем, поэтому нормой становится иметь одного ребенка на семью.

Выход на пенсию. Автор отмечает, что для многих людей пенсия не становится долгожданным отдыхом. Вместо этого им приходится продолжать работать тем или иным образом.

Жизнь в одиночестве. Из-за высоких цен на аренду и жилье все больше людей вынуждены снимать жилье с кем-то или возвращаться к родителям.

