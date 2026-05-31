Блогеру навсегда запретили посещать парк развлечений из-за употребления наггетсов

Известному "ютуберу" навсегда запретили посещать парки Six Flags после того, как он ел на американских горках наггетсы из "Макдоналдса".

Американский инфлюенсер Ален Феррелл, у которого 1,8 млн подписчиков на YouTube и почти 4 млн в TikTok, получил пожизненный запрет на посещение парков сети Six Flags после нарушения правил безопасности, пишет The Independent.

Инцидент произошел в парке Cedar Point в штате Огайо, принадлежащем Six Flags. Во время поездки на аттракционе Millennium Force, высота которого достигает 94,5 метра, блогер достал и начал есть наггетсы McDonald’s прямо во время движения.

Представитель парка заявил, что правила безопасности категорически запрещают любые незакрепленные предметы на аттракционах, включая еду, поскольку это может представлять опасность для посетителей.

Видео дня

В Six Flags подчеркнули, что безопасность является приоритетом компании, а нарушения правил не допускаются. После инцидента Феррелл был внесен в список лиц, которым навсегда запрещено посещать все парки сети.

Сам инфлюенсер прокомментировал ситуацию в Instagram, опубликовав скриншот новости, но более подробной реакции не дал.

Пользователи соцсетей в основном раскритиковали его действия, отмечая, что подобное поведение могло быть опасным из-за риска подавиться или потерять контроль над предметами во время движения на большой скорости.

Правила парка предусматривают, что все личные вещи должны быть надежно закреплены или оставлены в шкафчиках перед посадкой на аттракционы.

Вас также могут заинтересовать новости: