Блогеру навсегда запретили посещать парк развлечений из-за употребления наггетсов

Американский инфлюенсер Ален Феррелл, у которого 1,8 млн подписчиков на YouTube и почти 4 млн в TikTok, получил пожизненный запрет на посещение парков сети Six Flags после нарушения правил безопасности, пишет The Independent.
Инцидент произошел в парке Cedar Point в штате Огайо, принадлежащем Six Flags. Во время поездки на аттракционе Millennium Force, высота которого достигает 94,5 метра, блогер достал и начал есть наггетсы McDonald’s прямо во время движения.
Представитель парка заявил, что правила безопасности категорически запрещают любые незакрепленные предметы на аттракционах, включая еду, поскольку это может представлять опасность для посетителей.
В Six Flags подчеркнули, что безопасность является приоритетом компании, а нарушения правил не допускаются. После инцидента Феррелл был внесен в список лиц, которым навсегда запрещено посещать все парки сети.
Сам инфлюенсер прокомментировал ситуацию в Instagram, опубликовав скриншот новости, но более подробной реакции не дал.
Пользователи соцсетей в основном раскритиковали его действия, отмечая, что подобное поведение могло быть опасным из-за риска подавиться или потерять контроль над предметами во время движения на большой скорости.
Правила парка предусматривают, что все личные вещи должны быть надежно закреплены или оставлены в шкафчиках перед посадкой на аттракционы.