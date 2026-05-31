Пылают НПЗ и станция перекачки нефти: Генштаб подтвердил удары по 'жирным' целям РФ

Силы обороны Украины нанесли результативные удары по нефтеперерабатывающему заводу "Саратовский" и по станции "Лазарево" в Кировской области РФ, которая осуществляет перекачку сырой нефти по магистральному трубопроводу Сургут-Горький-Полоцк. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В ночь на 31 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Саратовский" (Саратов, Саратовская область, РФ). Подтвержден масштабный пожар на территории предприятия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что этот НПЗ – одно из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья и входит в структуру нефтяной компании "Роснефть", а его проектная перерабатывающая мощность составляет около 7 млн тонн нефти в год. При этом завод производит бензин, дизельное топливо и другие виды топлива, которые используются, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора.

"Среди прочего, поражен важный элемент нефтетранспортной инфраструктуры агрессора – линейная производственно-диспетчерская станция "Лазарево" в Кировской области РФ, которая осуществляет перекачку сырой нефти по магистральному трубопроводу Сургут-Горький-Полоцк", – сообщили в Генштабе.

Речь идет и о поражении склада горюче-смазочных материалов в Матвеевском Кургане, Ростовской области РФ.

Также отмечается поражение командно-наблюдательного пункта противника (Бегоща, Курская область, РФ) и пунктов управления БПЛА в районах Калинового Донецкой области, Графовки (Белгородская обл., РФ) и мастерской БПЛА оккупантов в Донецке.

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 мая украинские дроны нанесли удар по Саратовскому НПЗ.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, в городе около трех часов ночи раздались взрывы. Местные жители обнародовали фото и видео, на которых зафиксированы несколько очагов возгорания и густой дым над НПЗ.

Также сообщалось о поражении нефтебазы в населенном пункте Матвеев Курган Ростовской области. В частности, губернатор региона Юрий Слюсар сообщил, что из-за "падения обломков БПЛА" произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия.

Как сообщал Reuters, атаки на НПЗ, связанные с российско-украинской войной и войной на Ближнем Востоке, вывели из строя почти 9% мировых мощностей по переработке нефти в течение последних месяцев.

Издание отмечает, что война в Иране не только привела к сокращению поставок энергоносителей из-за блокирования Ормузского пролива, но и стала самым сильным ударом по нефтеперерабатывающей отрасли со времен пандемии в 2020 году.

Журналисты объясняют, что повреждения НПЗ и дефицит нефти в результате боевых действий привели к сокращению объемов переработки "черного золота" и заставили НПЗ использовать свои запасы. Генеральный директор компании TotalEnergies Патрик Пуянн 29 апреля сообщил, что из запасов было изъято около 500 миллионов баррелей нефти, добавив, что эта цифра может вырасти до миллиарда баррелей.

