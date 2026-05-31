Известный режиссер высказался о предательницах Повалий и Ани Лорак: 'Не могу понять'

Семен также рассказал, что могло повлиять на позицию артисток.

Известный украинский режиссер и клипмейкер Семен Горов высказался о певицах-предательницах Таисии Повалий и Ани Лорак.

Не секрет, что много лет назад он работал с артистками, пока они не переехали в страну-агрессора и во время полномасштабной войны продолжают зарабатывать там кровавые рубли. Семен отметил, что удивляется их позиции.

"Таисию Повалий я действительно знал лично, работал с ней. Она и тогда не скрывала своих политических взглядов. Но тогда это все же воспринималось как часть демократии: человек имеет право на свои убеждения. Но когда после всего, что произошло, ты начинаешь говорить вещи против собственной страны, против людей, которые здесь живут и гибнут, – этого я не могу понять. Пытался как-то для себя объяснить, найти оправдание, но не смог. Смотрел недавно какое-то ее интервью, знаете, если она уже пошла на то, чтобы порвать с сыном... Даже не знаю, как охарактеризовать: это уже какое-то манкуртство", – подчеркнул Горов в интервью OBOZ.UA.

Режиссер добавил, что на поведение певиц-предательниц повлияло много факторов.

"Мне кажется, там все вместе: успех, деньги, жизнь в другой реальности и нежелание задавать себе болезненные вопросы. Потому что если начнешь честно отвечать на них – придется переживать, сочувствовать, разрушать свой комфортный мир... В психологии это называется "когнитивный диссонанс", оттуда вот это: "не все так однозначно", "я вне политики", "от меня ничего не зависит". К сожалению, так было во все времена: во время больших потрясений всегда находятся люди, которые переходят на другую сторону", – отметил Горов.

