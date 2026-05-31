Золото, сокровища и тайны: корабль-призрак 'Сан-Хосе' оказался в центре скандала

Археологи обвиняют власти Колумбии в непрозрачности и возможном вмешательстве в дело о месте гибели легендарного галеона "Сан-Хосе".

Споры вокруг испанского галеона San José (Сан-Хосе), который затонул у побережья Колумбии более трех веков назад вместе с грузом золота, серебра и изумрудов, разгорелись с новой силой. Общественные активисты и археологи обвиняют власти в непрозрачности, возможном мародерстве и ненадлежащем обращении с одним из самых ценных подводных археологических памятников мира, пишет The Art Newspaper.

Галеон "Сан-Хосе" затонул в 1708 году во время Войны за испанское наследство после атаки британского флота. На борту находились почти 600 человек, большинство из которых погибли. Вместе с кораблем на глубину более 600 метров ушли огромные запасы драгоценных металлов и драгоценностей, которые должны были финансировать военную кампанию Испании.

После того как правительство Колумбии объявило об обнаружении корабля в 2015 году, "Сан-Хосе" стал одним из самых спорных кораблекрушений в мире.

Видео дня

Активисты заявляют о возможном вмешательстве в памятник

Недавно колумбийская надзорная организация Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia обратилась с открытым письмом к генеральному прокурору страны. В документе говорится о вероятном несанкционированном вмешательстве в место аварии в 2016 и 2022 годах, а также о возможном разглашении секретных координат затонувшего корабля.

Директор организации Франсиско Муньос Атуэста заявил, что предыдущие жалобы о возможном повреждении памятника так и не были должным образом рассмотрены властями.

В 2024 году район затопления галеона официально получил статус охраняемой археологической зоны и перешел под контроль Колумбийского института антропологии и истории.

Археологи спорят

Дополнительные вопросы вызвал анализ подводных снимков, проведенный морским археологом Родриго Пачекой Руисом. Он обнаружил различия между фотографиями места крушения, сделанными в 2015 и 2016 годах.

По словам ученого, изменения могли быть вызваны как природными процессами, так и человеческим вмешательством. В то же время он подчеркнул, что имеющиеся данные не позволяют сделать окончательные выводы.

Новую волну критики также вызвало извлечение с места крушения пушки, фарфоровой чашки и трех монет с помощью подводных роботов в конце 2025 года. Часть экспертов считает такие действия преждевременными и недостаточно обоснованными с научной точки зрения.

Миллиардные претензии и борьба за сокровище

Ситуацию осложняют многолетние юридические споры о праве собственности на груз галеона. Наибольшие претензии выдвигает американская компания Sea Search Armada, которая утверждает, что обнаружила корабль еще в начале 1980-х годов.

Компания требует около 10 миллиардов долларов компенсации, что, по ее оценке, соответствует половине стоимости сокровищ. Спор дошел даже до Постоянной палаты третейского суда.

Колумбийские исследователи предупреждают, что возможные компенсационные выплаты могут стать значительным финансовым бременем для государства.

Несмотря на многочисленные конфликты, большинство специалистов сходятся в одном: истинная ценность "Сан-Хосе" заключается не в его сокровищах, а в исторической информации, которую может дать это уникальное подводное захоронение.

По мнению археологов, корабль является важным источником знаний о мореплавании, торговле и военной истории начала XVIII века. Именно поэтому они призывают власти сосредоточиться не на поиске золота, а на сохранении и научном исследовании памятника, который уже называют одним из самых ценных подводных археологических объектов мира.

Вас также могут заинтересовать новости: