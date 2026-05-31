'Все мои': Джамала впервые за долгое время показала сразу троих своих сыновей (фото)

Известная украинская певица Джамала показала новые семейные кадры.

На днях ее младшему сыну Алиму исполнилось 2 года. Артистка призналась, что в сам день рождения была на гастролях, поэтому с опозданием решила устроить празднование в семейном кругу.

"Гастролирующая мама не смогла 24 мая отпраздновать два года Алиму. Поэтому сейчас у меня 24.05. И Алиму не говорите, если что. Все мои", - подписала снимки Джамала в своем Instagram.

Звездная мамочка показала трех сыновей – Эмира, Селима и Алима, а также своего мужа Бекира и родителей. Все вместе они позировали на камеру.

"За каждой такой фотосессией и празднованием стоит мама, которая где-то очень близка к нервному срыву", - написала в шутку певица.

Напомним, ранее Джамала вспомнила свою победу на "Евровидении-2016" и показала редкие фото. Артистка десять лет назад заняла первое место на международном песенном конкурсе.

