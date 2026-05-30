Названы банальные ошибки, снижающие эффективность солнечных панелей вдвое

Эксперты советуют рационально подходить к эксплуатации солнечных панелей.

Многие владельцы солнечных панелей теряют часть произведенной энергии и денег из-за ошибок при установке, эксплуатации и обслуживании оборудования. Эксперт по солнечной энергетике Адриан Кингсли-Хьюз, который уже несколько лет пользуется автономными системами электропитания, в статье для zdnet.com рассказал о самых распространенных просчетах пользователей солнечных панелей.

"Банальные ошибки могут сократить вашу выходную мощность на величину от 10% до 50% и более", – предупреждает автор.

Неправильное расположение панелей. Одной из самых распространенных ошибок автор называет неправильную ориентацию солнечных панелей. Для большинства регионов Северного полушария он рекомендует направлять их на юг под углом к земле около 45 градусов. Также важно избегать попадания на панели тени от зданий и деревьев, поскольку даже небольшая тень может существенно снизить эффективность системы.

Видео дня

Завышенные ожидания относительно объемов генерации. Автор предупреждает, что номинальная мощность панелей не означает, что они будут постоянно производить именно такой объем энергии. Для реалистичных расчетов необходимо учитывать показатель пиковых солнечных часов (PSH), погодные условия и потери системы. Только после этого можно оценить реальную экономическую выгоду от инвестиций в солнечную энергетику.

Грязные панели. Еще одной распространенной проблемой является загрязнение поверхности панелей пылью, пыльцой или птичьим пометом. По словам автора, даже тонкий слой грязи может уменьшить выработку электроэнергии на 20%. Для очистки он советует использовать мыльную воду и салфетку из микрофибры, не пытаясь соскребать стойкие загрязнения, чтобы не повредить покрытие.

Ненадежные соединения. В публикации говорится, что пользователи нередко не замечают отключение одной из панелей из-за проблем с соединениями. Особенно сложно это обнаружить в системах со многими панелями. Автор рекомендует регулярно проверять их состояние, особенно в переносных установках.

Недооценка опасности солнечных систем. Эксперт напоминает, что электроэнергия от аккумуляторных станций так же опасна, как и ток из домашней розетки. Поэтому пользователям следует быть особенно осторожными при эксплуатации оборудования на открытом воздухе и при использовании удлинителей. Автор предупреждает, что такое напряжение вполне способно привести к серьезным травмам или даже смерти.

Зарядка аккумуляторов от сети. Некоторые владельцы стремятся держать свои зарядные станции полностью заряженными и подключают их к электросети вместо того, чтобы ждать зарядки от солнечных панелей. Автор считает такой подход нерациональным, ведь главное преимущество солнечной энергии заключается в том, что она бесплатна. Он советует максимально использовать потенциал панелей для повышения окупаемости системы.

Экономия на оборудовании. В материале рекомендуют избегать подозрительно дешевых предложений и не полагаться на подержанные солнечные панели или зарядные станции. Автор отмечает, что качественное оборудование должно работать более десяти лет, иначе вернуть вложенные средства будет сложно.

Неэффективное использование электроэнергии. Использование солнечных панелей не отменяет необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Автор советует заменять энергоемкие приборы на более современные аналоги, использовать LED-освещение и "умные" розетки для контроля потребления. Все это помогает значительно сократить ненужное потребление.

Другие публикации о солнечной энергетике

Как писал УНИАН, перед установкой солнечных панелей эксперты советуют закладывать примерно 20% запаса мощности сверх среднего уровня потребления электроэнергии.

Такой резерв помогает покрывать пиковые нагрузки во время жары, морозов, приезда гостей или использования дополнительной техники. Кроме того, запас мощности компенсирует потери генерации из-за облачности или затенения и станет полезным в будущем, если владельцы приобретут электромобиль или новые электроприборы.

Вас также могут заинтересовать новости: