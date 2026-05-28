Православный праздник сегодня прозвали в народе Феодосья Колосятница.

29 мая по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобную деву Феодосию Константинопольскую, жившую в VIII веке и прославившуюся своей преданностью вере.

В народе с этим днем связано немало традиций, запретов и погодных примет.

Рассказываем, какой праздник отмечают верующие, что нельзя делать 29 мая, на какие знаки природы обращали внимание наши предки, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Какой церковный праздник сегодня по новому стилю

29 мая православные верующие вспоминают преподобную Феодосию Константинопольскую, которая стала символом защиты православных святынь и пострадала за свою веру.

Согласно преданию, Феодосия родилась в богатой семье в Константинополе, но после смерти родителей решила уйти в монастырь. Во времена правления императора Льва III Исавра начались гонения на почитателей икон - святые образы уничтожали по всей стране. Когда воины пришли снять древнюю икону Спасителя у ворот императорского дворца, Феодосия вместе с другими монахинями попыталась помешать этому и опрокинула лестницу, по которой поднимались солдаты.

За этот поступок инокинь казнили, а саму Феодосию бросили в темницу - там она и умерла. По преданию, у места ее захоронения происходили исцеления больных.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю 29 мая чтят память преподобного Феодора Освященного - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник в Украине, чем прославился святой и почему его особенно почитают верующие.

Традиции 29 мая, что нельзя делать сегодня

У святой Феодосьи в этот день традиционно просят помощи в семейных делах, укрепления здоровья и поддержки в сложных жизненных ситуациях.

В народе этот день связывали с тем, что начинает колоситься рожь, поэтому праздник получил название Феодосья Колосятница. По тому, как развивается колос, в старину даже пытались предсказать будущую цену хлеба: если рожь зацветала снизу - хлеб будет дешевым, с середины - цена окажется средней, а если сверху - ожидали подорожания.

День считается благоприятным для хозяйственных забот, но есть у него и немало запретов.

Церковь советует провести время спокойно, без ссор, скандалов и сплетен, не впадать в уныние. Считается важным не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

В народе говорят, что на Феодосью Колосятницу не стоит начинать новые дела, отправляться в дальнюю дорогу, играть свадьбу или давать деньги в долг. Все это, по поверьям, могло привести к неудачам, потерям и разладу в семье.

Народные приметы о погоде 29 мая

По приметам этого дня судят о том, каким будет сентябрь и будущий урожай:

появилось много пауков и паутины - погода будет сухой и ясной;

пчелы прячутся в ульи - скоро начнется дождь;

тишина, жара и "застывшая" природа - к грозе или даже граду;

пчелы быстро возвращаются в улей - к сильному ливню;

стелется туман - к хорошей погоде.

Если день на Феодосию выдался теплым, то и начало осени будет таким же.

У кого именины 29 мая

Именины сегодня отмечает Феодосья.

Люди, рожденные в этот период, не склонны к накопительству - деньги для них скорее средство, чем цель. При этом они прекрасно понимают, что финансовая стабильность важна для достижения задуманного, поэтому обычно много и упорно работают. Рядом с такими людьми легко и спокойно: они умеют поддержать, выслушать и помочь в трудную минуту.

