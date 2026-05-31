Екатерина Гирнык

США, Великобритания и Австралия объявили о том, что будут совместно разрабатывать подводные дроны в рамках своего трехстороннего оборонного пакта AUKUS. Как пишет abc.net.au, страны анонсировали "прорывной" проект по разработке передовых систем вооружения и датчиков для подводных беспилотников в кулуарах Диалога IISS Shangri La в Сингапуре.

Проект был представлен министром обороны США Питом Хегсетом, министром обороны Ричардом Марлзом и министром обороны Великобритании Джоном Хили.

Ожидается, что новая система беспилотных подводных аппаратов будет готова уже к следующему году.

Согласно заявлению министров, новые подводные беспилотники будут обеспечены "передовыми системами обеспечения и полезной нагрузки", которые позволят защищать подводную инфраструктуру, выполнять сложные разведывательные миссии и поражать вражеские цели.

Министр обороны Британии Джон Хили уточнил, что для аппаратов также разработают новые сенсоры и вооружение, которые быстро дадут вооруженным силам "передовые технологии ведения боя".

По его словам, система поможет противостоять угрозам подводным кабелям связи и трубопроводам, от которых в значительной степени зависит современная экономика и повседневная жизнь.

"Это укрепит потенциал сдерживания в Тихом океане, Атлантике и в северных морях", – заявил министр.

Точный объем новых инвестиций в проект пока неясен. Министр обороны Британии заявил, что выделил на проект более 170 миллионов долларов США, но ни Австралия, ни США пока публично не назвали конкретную сумму.

Опасность в Балтийском море

В Польше успешно испытали подводный дрон Pirania, предназначенный для проведения наблюдательных миссий на подводных коммуникациях в Балтийском море.

В 2024–2025 годах зафиксирован ряд повреждений подводных кабелей. В конце 2024 года был поврежден энергокабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией – инцидент связывали с действиями судов "теневого флота" РФ, после чего Финляндия задержала соответствующий танкер. Месяц спустя повредили еще один кабель между Латвией и Швецией. В феврале 2025 года произошел обрыв российского подводного кабеля, соединяющего Калининград с Санкт-Петербургом.

