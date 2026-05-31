Украина переломила ход войны, но этот момент не продлится долго, - The Hill

Россияне не могут накопить необходимую массу и бронетехнику для прорыва.

Украина набирает обороты на поле боя с Россией, впервые за много лет отвоевывая территорию, и обходя силы Москвы благодаря доминированию в использовании беспилотников.

Как пишет The Hill, военные аналитики заявили, что война вступила в новую фазу, и Киев готов преодолеть тупиковую ситуацию, которая сохраняется с конца 2023 года, когда ни одна из сторон не может добиться значительных успехов на линии фронта.

"Впервые с 2023 года украинцам удалось отвоевать больше территории, чем россиянам", – заявил Джордж Баррос, аналитик Института изучения войны (ISW).

Самый эффективный инструмент

Дроны оказались наиболее эффективным инструментом для украинцев, которые использовали их для расширения так называемой зоны поражения – пространства вокруг линии фронта, где войска наиболее уязвимы для атаки, заявил Анатоль Ливен, старшего научного сотрудника Института ответственной государственной политики Куинси.

"Россияне просто не могут накопить необходимую массу и бронетехнику для прорыва", – сказал Ливен.

В результате это позволило Украине перейти от позиционной войны к захвату большей территории, чем это сделали россияне, начиная с апреля.

"Это потому, что украинцы стали более эффективно сдерживать продвижение россиян", – сказал Баррос изданию The Hill.

Баррос отметил, что этот сдвиг готовился месяцами, начиная с конца 2025 года, когда украинцы начали наносить удары по российским наземным радарам, станциям радиоэлектронной борьбы, зенитным ракетам и беспилотникам, фактически ослепляя силы Москвы.

Украинцы используют дроны с максимальной пользой

Питер Раф, старший научный сотрудник и директор Центра по Европе и Евразии в Институте Хадсона, рассказал, что один из военных медиков сообщил ему, что не лечил огнестрельные ранения уже шесть месяцев из-за активной деятельности с использованием беспилотников:

"Есть снайперы, которые прошли переподготовку, иногда неохотно, для работы с беспилотными системами".

Этот прогресс позволил Киеву наносить больше ударов на большие расстояния по нефтяным и военным объектам вглубь России, нанося удары по экономике страны и военным усилиям. Это также позволило Украине начать новые механизированные атаки, которые постепенно отвоевывали территории у России быстрее, чем Москва могла их захватить.

Необходимо воспользоваться моментом

Украина стремится заручиться глобальной поддержкой в ​​этот переломный момент конфликта и использовать достигнутое преимущество, чтобы добиться укрепления своих позиций на мирных переговорах.

При этом Баррос подчеркивает, что союзники должны воспользоваться нынешними преимуществами Украины и помочь ей использовать достигнутые успехи, предупреждая, что они не будут постоянными.

"Соединенные Штаты и международные партнеры, поддерживающие Украину, видят перед собой крайне редкую, мимолетную возможность помочь Украине использовать это преимущество, пока оно еще у нее есть. Я не готов утверждать, что эта возможность сохранится через девять месяцев. Поэтому мы действительно должны оценить это окно возможностей по достоинству", – сказал он.

Новости с фронта

Как пишет Forbes, кампания Украины против российской логистики становится все более изощренной. Помимо ударов по грузовикам, топливным складам и колоннам снабжения, украинские беспилотники теперь сбрасывают мины вдоль ключевых путей снабжения.

При этом даже небольшие мины, разбросанные вдоль ключевых автомагистралей, могут привести к транспортному параличу". А для российской армии, зависящей от длинных и уязвимых линий снабжения, замедление передвижения может быть столь же ценным, как и уничтожение техники.

