Курс доллара и евро в Украине сегодня: сколько стоит валюта в последний день весны

Украинцам стоит подготовиться к новому курсу валют.

На ситуацию на мировом и украинском валютных рынках влияли как геополитические, так и военные факторы, отметил аналитик Алексей Козырев.

По его мнению, курс доллара в воскресенье, 31 мая, в большинстве обменников будет находиться в пределах: прием - 43,90-44,10 грн и продажа - 44,20-44,45 грн. При этом, по его мнению, курс евро сегодня будет находиться в пределах: прием - 51,30-51,60 грн и продажа - 51,70-52 гривни.

"Как обычно, часть обменников, в силу уже своих индивидуальных задач и с учетом уровня конкуренции в данном регионе Украины, могут еще скорректировать на плюс-минус 3−5 копеек по доллару и на плюс-минус 5−10 копеек на евро, - указал эксперт.

Кроме того, он указал, что большинство обменников сегодня проработают в формате "с оборота" со спредом по доллару в пределах 20−25 копеек, а по евро - 20−40 копеек.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 1 июня, официальный курс доллара по отношению к гривне на уровне 44,27 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,55 гривни за евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривны к доллару на первый день лета 2026 года установились на уровне 44,27-44,30 гривни за единицу американской валюты, а к евро – 51,56-51,59 гривни.

