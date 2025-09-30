Коваленко напомнил, что в ходе удара РФ пострадали здание медицинского центра и детская стоматология.

Днем во вторник, 30 сентября, российские оккупационные войска ударили по Днепру дронами. И хотя пропаганда РФ уже трубит о поражении "военных объектов", речь идет об очередном акте террора против гражданского населения.

Такое заявление сделал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что в ходе удара РФ пострадали здание медицинского центра и детская стоматология, которые оккупанты окрестили "военными объектами".

"Примечательно и то, что Shahed-136, ударившие по Днепру, были снабжены боевыми частями со шрапнелью. Среди раненных – множественные осколочные повреждения шрапнельного типа. Это лишь подтверждает тот факт, что удар по Днепру носил не точечный характер по некоему военному объекту, а преследовал целью массовый террор против гражданского населения с целью убийства как можно большего количества людей", – акцентировал Коваленко.

По словам эксперта, именно поэтому россияне били во второй половине дня, а целью выбрали многолюдные места.

Удар РФ по Днепру

Россияне атаковали Днепр среди бела дня. Враг бил беспилотниками. Число пострадавших, по последним данным, достигло 20. Также сообщалось об одном погибшем.

По словам начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, жертвой оккупантов стал мужчина, который поступил в больницу в тяжелом состоянии. Спасти его не удалось.

