Российские захватчики не отказываются от намерения создать так называемую "буферную зону" на территории Украины, и в частности в Харьковской области. Об этом майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук сообщил в эфире на Radio NV.

Ткачук отметил, что если говорить о ситуации вокруг Волчанска, то "враг пытается проникать в новых локациях, пытается прорывать государственную границу для того, чтобы соединиться с Волчанском".

В частности, российские оккупанты осуществляют попытки прорыва государственной границы и обходить Волчанск с флангов, чтобы "в перспективе пробовать делать клешни на Волчанском направлении для того, чтобы сделать еще большее давление на населенный пункт и уже тогда продолжить движение с севера на юг Харьковщины".

Майор ВСУ считает, что таким образом враг может дальше двигаться в сторону Купянска.

"Но точно враг будет хотеть двигаться таким образом, чтобы создавать так называемые "буферные зоны", о которых они еще говорили весной. У них ничего не получилось до сих пор. Но от этой задачи они не отказываются", - убежден Ткачук.

Очень тяжелая ситуация на Покровско-Мирноградском направлении

Как отметил майор ВСУ, ситуация на этом направлении сверхсложная. Он соглашается с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно того, что о полном контроле со стороны российских захватчиков речь не идет. Россияне распространяют фейки и дезинформацию.

"Нет никакого полного контроля над Покровском. Враг хочет закрепляться на северных окраинах. Делает эти попытки, но не все у них там удается. Они получают отпор. Реальную и замечательную работу проводит 7-й корпус ДШВ под командованием уже генерала Евгения Ласийчука. Замечательная и эффективная работа, которая может быть в рамках тех ресурсов, которые сегодня имеются у корпуса", - отметил Ткачук.

Также он рассказал о сложной ситуации вокруг Мирнограда, поскольку захватчики пытаются зайти в населенный пункт Ровно. Этот населенный пункт является ключом к Мирнограду и к логистике в этот город. Враг делает засады и пытается где-то что-то минировать. Логистика находится под угрозой.

Ситуация в направлении Гуляйполя в Запорожской области

Ткачук считает угрозы для города очень серьезными.

"Вчера стало известно, что враг оккупировал Ровнополье на Гуляйпольском направлении. Были звонки, мы общаемся с военнослужащими... К сожалению, ситуация действительно, в некоторых моментах, близка к критической", - подчеркнул Ткачук.

Он отметил, что после потери Ровнополья под угрозой оказываются Зеленый Гай и Красное.

"Россияне могут зайти в тылы этих населенных пунктов. К сожалению, перспективы Гуляйполя так же туманны, как и погода на отрезке фронта. Нельзя говорить об отрезании логистики к населенному пункту сейчас, но точно россияне будут держать ее под огневым контролем и точно будут себе ставить цель этот контроль поставить", - отметил майор ВСУ.

Он добавил, что если российским оккупантам удастся выйти к Гуляйполю, они могут получить перспективы выхода как к Орехово, так и к Покровскому, а дальше - на Новониколаевку.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Александр Даниленко отмечает, что враг наращивает усилия на севере Харьковщины, потому что оккупантам не нравится то, что уже полтора года на этом направлении особых успехов нет, особенно если говорить о Волчанске. Город превращен в сплошные руины, но российские захватчики не могут его захватить.

До Волчанска россиянам далеко, но они мечтают там создать линию Волчанск, Приколотное, Великий Бурлук и так объединить это дальше на Юг и Юго-Восток.

