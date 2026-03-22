Российские ЗРК вымирают, как мамонты: Генштаб сообщил о новых ударах

Только за вчерашние сутки были атакованы ещё два российских комплекса типа "Бук".

Россияне продолжают быстро терять зенитно-ракетные комплексы, которые вообще-то не являются "расходниками" на войне. О новых успешных ударах сообщает Генштаб ВСУ в своем Telegram.

В частности, накануне подразделения Сил обороны обнаружили и поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" недалеко от села Первое мая в Брянской области РФ.

Кроме того, вблизи села Старопетриковка на оккупированной территории Запорожья был поражен зенитно-ракетный комплекс того же семейства – "Бук-М2". Результаты попадания в настоящее время уточняются.

Видео дня

"Вместе с тем, украинские защитники нанесли успешные удары по логистическому хабу и району сосредоточения противника вблизи Великой Новоселки на временно оккупированной территории Донецкой области, поразили командно-наблюдательный пункт в окрестностях Успеновки, пункт управления БПЛА недалеко от Ровнополья, скопления живой силы вблизи Бердянска и Гуляйполя в Запорожской области, а также еще один командно-наблюдательный пункт противника на его территории, возле Смородино, Белгородской области", – говорится в сообщении Генштаба.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российские войска начали масштабное наступление на украинский "пояс крепостей" в Донецкой области, в частности активизировав операции на Лиманском направлении для дальнейшего продвижения на Славянск и Краматорск.

Наступление сопровождается значительным привлечением пехоты, техники и новой тактикой рассредоточенных атак, а также интенсивными ударами авиабомбами и дронами для ослабления украинской логистики и обороны.

Параллельно российские силы наращивают группировки и удары на направлениях Краматорска и Константиновки, готовя расширение наступления с юга в рамках весенне-летней кампании 2026 года.

