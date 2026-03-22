Украинские дронщики уничтожили три ЗРК 'Тор-М2' за 5 дней: в СМИ объяснили, о чем это говорит

За 5 дней боевых действий – с 12 по 16 марта – операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" поразили три российских ЗРК "Тор-М2". Два из них – на временно оккупированной территории Запорожской области.

Издание Defense Express проанализировало эти эпизоды и отметило, что такой темп потерь техники является довольно высоким для российских оккупационных войск. По состоянию на 2025 год армия РФ имела лишь 120 комплексов "Тор" различных модификаций.

Автор отметил, что в первых двух случаях поражения вражеских ЗРК удары были нанесены беспилотниками компании Fire Point. К тому же, на обнародованных кадрах не видно никаких попыток врага изменить позицию или сбить украинские дроны.

"Описанное выше свидетельствует, в частности, о том, что производство и передача в войска дронов-камикадзе от Fire Point (типов FP-1 и FP-2) вышли на достаточно высокие темпы. Поэтому такие средства теперь могут использоваться не только для поражения важных объектов в тылу оккупационных войск, но и против более широкого перечня важных целей, таких как, в частности, вражеские средства ПВО", – говорится в материале.

Что касается локализации поражений российских комплексов, автор предполагает, что сейчас оккупанты вынуждены перестраивать конфигурацию своей системы противовоздушной обороны на временно оккупированных территориях Украины. Враг пытается выполнить сразу две задачи – прикрыть важные для себя объекты, одновременно закрывая пути прохода украинских дронов для ударов уже по объектам на территории России.

"Ну и в конце концов – что, несмотря на распространенные в соцсетях утверждения, все составляющие группировки СБС, в частности 413 полк СБС "Рейд", ведут работу не только на переднем крае обороны врага для уничтожения живой силы, но и на всю доступную глубину от линии боевого соприкосновения", – резюмирует издание.

Спикер 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Дмитрий Запорожец рассказал, что российские оккупанты готовят новое масштабное наступление с применением бронетехники. По его словам, оккупанты нацелились на Константиновку – у них уже есть дедлайн для ее захвата.

Тем временем враг продолжает модернизировать ударные дроны типа "Шахед". В частности, противник увеличивает боевую часть, а также оснащает дроны средствами наблюдения и дистанционного управления, заявил начальник группы разведки 638 отдельного зенитного пулеметного батальона по имени Анатолий.

