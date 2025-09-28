Россияне этой ночью атаковали Украину 500 ударными беспилотниками и более 40 ракетами, в частности "Кинжалами".

Россияне этой ночью атаковали Украину около 500 ударными беспилотниками и более 40 ракетами, в частности "Кинжалами". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Более 12 часов продолжалась массированная российская атака на Украину. Зверские удары, сознательный и целенаправленный террор против обычных городов - почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе "Кинжалы". Утром снова в нашем небе российско-иранские "шахеды". Основными направлениями вражеской атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Одесская области", - написал президент.

Он отметил, что сейчас известно о по меньшей мере 40 раненых людей, среди которых есть и дети. В частности в Киеве четверо погибших, среди которых 12-летняя девочка. В столице повреждено здание Института кардиологии.

По информации Зеленского, под обстрелом были предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

"Эта подлая атака состоялась фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает только на самое жесткое давление мира. Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть средства от энергетики и действует теневой флот. Мы будем и в дальнейшем наносить ответные удары, чтобы лишать Россию этих возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии. Каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия Президента Трампа и прекратить любой российский импорт", - отмечает глава государства.

По его словам, время для решительных действий давно пришло, и Украина рассчитывает на прочную реакцию США, Европы, "Семерки", "Двадцатки".

Обстрелы РФ 28 сентября - что известно

В то же время в ГСЧС показали последствия атаки на Киев. По словам спасателей, в Соломенском районе произошло попадание в пятиэтажный жилой дом, в результате чего из-под завалов было деблокировано тело 12-летней девочки.

Кроме того, из-за вражеского обстрела был поврежден Институт кардиологии, в результате чего погибли два человека. Также на другой локации было обнаружено тело погибшего, поэтому сейчас известно о четырех жертвах в столице из-за российской атаки.

УНИАН также сообщал, что армия РФ массированно атаковала Киевскую область. В результате удара пострадали 27 человек. В частности, была полностью разрушена улица в Петропавловской Борщаговке. В населенном пункте дома остались без крыш и окон, улицы засыпаны обломками кирпича, стекла и строительных конструкций.

Кроме того, этой ночью Россия ударила по Запорожью ракетами, в результате чего известно о 27 пострадавших людях. Всего из-за атаки в городе повреждены 9 домов частного сектора и 14 многоэтажек. Изуродованы и нежилые помещения.

