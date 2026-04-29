Россия массированно ударила по Одесской области: разрушены больница и дома, есть пострадавшие

Кроме того, в результате падения обломков произошло возгорание на территории Дунайского биосферного заповедника.

В ночь на 29 апреля армия РФ нанесла массированный удар по югу Одесской области – произошли разрушения и многочисленные пожары, в частности в Измаильском районе, где значительно пострадали больница, жилые дома, портовая инфраструктура и т. д. Об этом стало известно из официальных заявлений чиновников и правоохранителей.

"Тяжелая ночь для юга Одесской области. В результате массированной вражеской атаки значительные разрушения понесли больница и жилые дома, возник пожар в заповеднике. К сожалению, пострадали два человека: мужчина и женщина, которую госпитализировали с множественными осколочными ранениями, ее состояние врачи оценивают как тяжелое", – подчеркнул глава Одесской ОГА Олег Кипер.

По его словам, в результате попадания ударного БПЛА повреждена районная больница. Полностью разрушено приемное отделение. Значительные повреждения получили терапевтическое, кардиологическое и хирургическое отделения, а также кабинеты УЗИ, рентгена и другие. К счастью, пострадавших нет – на момент атаки медицинский персонал и пациенты находились в укрытии. Сейчас пациенты переведены в другое отделение.

Также зафиксирован пожар на территории Дунайского биосферного заповедника. Сейчас на местах происшествий работают соответствующие службы. Продолжаются работы по устранению последствий.

По данным пресс-службы регионального управления ГСЧС, в результате атаки возникли многочисленные очаги пожаров – в жилых домах, хозяйственных постройках, гаражах, в больнице. В то же время повреждения получил грузовой автомобиль, в многоэтажном жилом доме повреждены фасад и остекление, без последующего возгорания.

"В результате пожаров в жилом секторе пострадали 2 человека… Из-за падения обломков на территории Дунайского биосферного заповедника возникли очаги возгорания камыша", – говорится в сообщении.

Всего к ликвидации последствий атаки были привлечены более полусотни пожарных и 13 единиц техники.

По информации пресс-службы Одесской областной прокуратуры, ночью вооруженные силы РФ массированно атаковали ударными беспилотниками объекты портовой, гражданской инфраструктуры и жилой массив Одесской области. Частично разрушено не менее 6 частных домовладений. Двое гражданских – 46-летний мужчина и 55-летняя женщина – доставлены в больницу. Под процессуальным руководством органов прокуратуры Одесской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об атаке также заявил глава Измаильской районной государственной администрации Родион Абашев – враг совершил атаку на территории Измаильского района. По словам чиновника, под ударом оказались объекты инфраструктуры на территории города Измаил, где зафиксированы повреждения, в частности пострадало здание медицинского учреждения.

Другие атаки на Одесскую область

Напомним, в ночь на 27 апреля российская армия нанесла по Одессе массированный удар с помощью дронов, что привело к значительным разрушениям и большому количеству раненых гражданских лиц, среди которых есть дети. Пострадали 14 человек, в том числе 10-летняя девочка и 1-летний малыш. Среди раненых – 6 мужчин в возрасте 27–63 лет и 3 женщины в возрасте 26–50 лет. Также во время движения по морскому коридору оккупанты атаковали торговое судно RAMCO (под флагом Науру).

