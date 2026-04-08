В Украине погибли 'военные подрядчики' из африканской страны, - BBC

Шестнадцать граждан Камеруна погибли, сражаясь на стороне России в войне против Украины, после того как источник в министерстве иностранных дел подтвердил подлинность недавно просочившейся в социальные сети дипломатической ноты о гибели людей. Об этом пишет BBC.

Правительство подверглось критике за длительное молчание по этому вопросу, и это первое признание участия его граждан в конфликте.

В недавнем отчете организации All Eyes on Wagner, занимающейся расследованием деятельности наемников по всему миру, говорится, что в войне между 2023 и 2025 годами погибли 94 камерунца.

В просочившейся ноте - из министерства иностранных дел Камеруна в посольство России - 16 погибших описываются как "военные подрядчики".

Отмечается, что украинская разведка оценивает, что более 1700 человек из 36 африканских стран были завербованы для участия в боевых действиях на стороне России.

Камерун до сих пор не подтвердил гибель людей в официальном заявлении.

Однако в государственному телеканалу CRTV было направлено заявление Министерства иностранных дел, в котором перечислены имена 16 камерунцев, проживающих, по утверждению ведомства, в России.

В эфире было опубликовано заявление, в котором родственникам погибших предлагалось связаться по срочному вопросу, без предоставления какой-либо дополнительной информации.

Ранее министр обороны страны выразил обеспокоенность по поводу ухода солдат из страны для участия в боевых действиях на Украине и попросил офицеров следить за своими подразделениями.

Африканцы, воюющие за РФ

Несколько африканских стран попытались решить проблему тревожного числа своих граждан, которых заманивают на сторону России.

Гана входит в число стран, которые призвали Россию прекратить вербовку комбатантов. Западноафриканская страна заявляет, что по меньшей мере 55 ганцев погибли в ходе войны.

В феврале министр иностранных дел Кении сообщил, что более 600 вербовочных агентств, подозреваемых в обмане кенийцев обещаниями работы за границей, были закрыты.

По сообщениям официальных лиц, 16 кенийцев пропали без вести в России, а 47 других вернулись домой с фронта на Украине.

Зимбабве заявляет, что 15 граждан погибли после вербовки, и более 60 человек до сих пор остаются заблокированными на линии фронта.

Ранее в этом году Южная Африка репатриировала 17 своих граждан, которые заявили, что оказались в ловушке в Донбассе в Украине после того, как их обманом заставили воевать на стороне России.

