Российские захватчики имели продвижение возле четырех населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях, сообщают аналитики DeepState.
В частности оккупанты продвинулись в районе Новоуспеновского и Ровнополье в Запорожской области, недалеко от Гуляйполя.
Также враг имел успехи в районе Ямполя и возле Новомаркового (севернее Часового Яра) в Донецкой области.
Ситуация на фронте: важные новости
Ранее аналитики из Института изучения войны сообщали, что РФ не оставляет намерений окружить Покровск и Мирноград Донецкой области. Отмечается, что Москва стремится перерезать логистические пути Сил обороны в этом районе.
Также аналитики отмечают, что крайне сложная ситуация в Запорожской области. Сообщается, что враг хочет там изолировать Гуляйполе с северо-востока, чтобы поддержать свои усилия по захвату города с востока.
По словам военного эксперта, ветерана российско-украинской войны, причина успехов РФ в Запорожской области - это нехватка личного состава в Силах обороны Украины. Он отметил, что Гуляйполе - это важный логистический хаб украинских защитников в Запорожской области, сопоставимый с Покровском в Донецкой области.