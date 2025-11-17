В частности, россияне имели успех неподалеку Гуляйполя.

Российские захватчики имели продвижение возле четырех населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях, сообщают аналитики DeepState.

В частности оккупанты продвинулись в районе Новоуспеновского и Ровнополье в Запорожской области, недалеко от Гуляйполя.

Также враг имел успехи в районе Ямполя и возле Новомаркового (севернее Часового Яра) в Донецкой области.

Ранее аналитики из Института изучения войны сообщали, что РФ не оставляет намерений окружить Покровск и Мирноград Донецкой области. Отмечается, что Москва стремится перерезать логистические пути Сил обороны в этом районе.

Также аналитики отмечают, что крайне сложная ситуация в Запорожской области. Сообщается, что враг хочет там изолировать Гуляйполе с северо-востока, чтобы поддержать свои усилия по захвату города с востока.

По словам военного эксперта, ветерана российско-украинской войны, причина успехов РФ в Запорожской области - это нехватка личного состава в Силах обороны Украины. Он отметил, что Гуляйполе - это важный логистический хаб украинских защитников в Запорожской области, сопоставимый с Покровском в Донецкой области.

