У Сил обороны критически не хватает личного состава, говорит Евгений Дикий.

Российские оккупанты могли обнаружить, что Силы обороны Украины сняли резервы из Запорожской области и перебросили их на Покровск. Поэтому сейчас захватчики имеют значительные продвижения на юге. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра,

"Пока все внимание приковано к Покровску, тем временем проседает Запорожье. На Запорожском направлении наше отступление имеет организованный характер, но это единственный плюс. Продвижение врага там очень серьезное. С прошлой недели начали эвакуировать население за 10 км от областного центра. А сейчас передовые российские подразделения стоят в 2 км от Гуляйполя. А Гуляйполе - это логистический узел, по своему значению вполне сопоставимый с Покровском", - говорит Дикий.

Он добавил, что эта ситуация отражает главную проблему Сил обороны - нехватку личного состава. Из-за которой украинскому командованию приходится "перекрывать все новые дыры" на фронте.

Видео дня

"Мы постоянно воюем в режиме тушения пожара. Россияне это прекрасно понимают. И каждый раз, когда мы где-то их останавливаем, они сразу начинают искать где мы ослабили свою оборону. Они понимают, что мы воюем в режиме... И это дает результат. Темп их продвижения сейчас совершенно не тот, что был месяц или тем более два месяца назад. Да, характер продвижения тот же, что был. Они способны только ползти очень дорогой ценой. Но они считают, что они могут себе это позволить", - добавил Дикий.

Эксперт пояснил, что сейчас проблемы с личным составом в украинской армии критические. И если этого не изменить - последствия могут быть соответствующие. Он отметил:

"Какой бы ты ни был гениальный полководец, но если у тебя некому управлять, весь твой гений абсолютно не спасет. У нас армию выкосило ошибочной мобилизационной политикой, точнее антимобилизационной. И мы сейчас в критической точке... Это требует радикальных изменений во всей военной политике. Если этих радикальных изменений не произойдет в ближайшее время, то эта зима может действительно стать последней зимой этой войны. Но не потому, что Путин наконец согласится ее прекратить, а по гораздо худшей причине".

Ситуация в Запорожской области: что известно

Ранее издание The Telegraph писало, что пока Украина отвлекла основе силы на Покровск, РФ активно наступает в Запорожской области. Журналисты отмечают, что продвижение РФ подвергает риску окружения стратегически важные города Орехов и Гуляйполе.

Также о сложной ситуации в этом районе сообщают и аналитики Института изучения войны. Отмечается, что РФ продолжает наступать в Запорожской области. По данным из открытых источников, российские войска находятся примерно на восемь километров северо-восточнее Гуляйполя и на четыре километра восточнее Гуляйполя.

Вас также могут заинтересовать новости: