Враг стремится перерезать украинские наземные линии связи, которые обеспечивают бойцов в Покровске и Мирнограде.

Российские войска пытаются завершить окружение украинских войск в Покровске и Мирнограде. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) за 16 ноября.

Отмечается, что недавние действия российских войск свидетельствуют о том, что они предоставляют приоритет усилиям по завершению окружения, стремясь физически перерезать украинские наземные линии связи, которые обеспечивают бойцов в Покровске и Мирнограде.

"Эта оценка меняет предыдущее наблюдение ISW о том, что российские войска, очевидно, сосредотачивались на захвате города Покровск, а не на завершении окружения. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно провели инфильтрационную миссию размером примерно с огневую группу к северу от Покровска", - говорится в сообщении.

ISW оценивает, что украинские войска убили или ранили привлеченных в ней российских военнослужащих.

"Поэтому непонятно, удерживают ли российские войска позиции в этом районе", - отмечают аналитики.

В отчете также приводится информация, озвученная представителем украинской бригады, действующей на Покровском направлении. 16 ноября он сообщил, что российские войска вернулись к проведению инфильтраций в Покровске небольшими пехотными группами по два-три военнослужащих вместо механизированных штурмов, вероятно, в ответ на провал таких штурмов.

"Украинский военнослужащий, действующий в соседнем тактическом районе Константиновка-Дружковка, 16 ноября сообщил CNN, что численность российских групп инфильтрации недавно уменьшилась с пяти-семи военнослужащих до трех. Украинский оператор беспилотника на Покровском направлении сообщил CNN, что тактика инфильтрации российских войск основывается на предположении, что выжившие из групп инфильтрации могут закрепиться, что подчеркивает дорогостоящий характер такой тактики", - добавили аналитики.

Ситуация в Покровске

Как сообщал УНИАН, 16 ноября лейтенант, начальник отделения коммуникаций 155 ОМБр Артем Прибыльнов рассказал, что окружения Покровска нет, по всей территории населенного пункта продолжаются городские бои, чтобы не дать врагу продвигаться и закрепляться. По его словам, наши бойцы пытаются не позволить врагу выйти на Мирноградскую трассу, перерезав ее.

"Сейчас по всему городу идут бои для того, чтобы уничтожить врага, не дать ему закрепиться, не дать ему передвигаться, не дать ему выйти на Мирноградскую трассу, таким образом перерезав ее. То есть сейчас окружения Покровска нет, а Покровская агломерация стоит. Все воины крепко держатся", - добавил Прибыльнов.

В то же время командир взвода батальона беспилотных систем "Шершни Довбуша" 68-й ОЕБр Денис Гусь рассказал о тактике россиян в Покровске. Он отметил, что российские захватчики до сих пор пытаются обойти город с флангов.

"В Покровске ситуация постоянно меняется буквально каждый час. Противник пробует закрепляться в многоэтажках преимущественно южного района города. Мы всеми силами нарушаем эти вражеские планы, но погодные условия вносят свои коррективы - есть плюсы и минусы как для нас, так и для оккупантов", - сказал боец.

