Недавние российские наступления угрожают отрезать Гуляйполе от основных логистических путей.

Ситуация на Гуляйпольском направлении остаётся крайне серьёзной, поскольку российские войска продолжают наступать и поддерживать интенсивные наступательные операции. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Как отмечают аналитики, российские войска пытаются изолировать Гуляйполе с северо-востока, чтобы поддержать свои усилия по захвату города с востока.

По их данным, российские войска продолжают продвигаться в сторону Гуляйполя и трассы Т-0401 Покровское-Гуляйполе, которая является одной из основных украинских магистральных железнодорожных линий, снабжающих Гуляйполе. При этом геолокационные кадры, опубликованные 15 и 16 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно захватили Ровнополье и продвинулись к востоку от Затышья вдоль трассы Гуляйполе-Малиновка.

"Недавние российские наступления приближают российские войска примерно на восемь километров к северо-востоку от Гуляйполя и на четыре километра к востоку от Гуляйполя", - отмечают аналитики.

При этом представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин отметил, что недавние российские наступления угрожают отрезать Гуляйполе от основных логистических путей, включая шоссе Т-0401 Покровское-Гуляйполе.

Также в ISW напоминают, что, по данным DeepState, российские операции по проникновению на гуляйпольском направлении теперь позволяют проникать в украинскую оборону на расстояние до пяти километров от линии фронта.

Аналитики также отмечают, что российское военное командование передислоцировало подразделения российской 38-й мотострелковой бригады с позиций к югу от Гуляйполя для усиления действий на востоке от Гуляйполя.

Ситуация на Запорожье

Как пишет The Telegraph, пользуясь тем, что Украина сосредоточила основные силы на обороне Покровска, Россия захватывает территории на юго-востоке Украины, подвергая стратегически важные города Орехов и Гуляйполе риску окружения

При этом некоторые аналитики предполагают, что Россия продвигается вперед, пытаясь заставить Украину перебросить ресурсы в Запорожскую область, отвлекая их от Покровска.

