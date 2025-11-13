В результате удара дронов ранены шесть человек в Николаеве, а в городе Арциз Одесской области поврежден ремонтный цех железной дороги.

Российская оккупационная армия массированно атаковала ударными дронами Одесскую область и Николаев.

По информации начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, по предварительным данным, в результате удара "Шахедом" по Николаеву ранения получили шесть человек, из них трое - в тяжелом состоянии.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщает Одесская областная прокуратура, ночью, 13 ноября, вооруженные силы РФ нанесли удар беспилотниками по городу Арциз. Из-за вражеского обстрела поврежден объект критической инфраструктуры, административное помещение и ремонтные цеха. Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, зафиксировано повреждение объекта транспортной инфраструктуры - в результате взрыва разрушена кровля ремонтного цеха железной дороги, возник пожар. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Атаки вражеских беспилотников по Одесской области

В последнее время россияне фактически круглосуточно атакуют Одесскую область ударными донами.

Как пояснил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, целями захватчиков, кроме энергетических объектов, являются морские порты - враг пытается помешать работе зернового коридора. Только в течение 12 ноября "Шахеды" четыре раза заходили на Одессу со стороны Черного моря.

Плетенчук отметил, что экспортные возможности портов не дают покоя оккупантам. За два года количество судов, которые уже воспользовались коридором, превышает 6 тысяч.

