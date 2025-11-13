Самый большой вопрос этой зимы - сможет ли Украина пережить ее, чтобы не согласиться на невыгодный для нее мирный договор, пишет автор.

Следующая зима обещает стать самой тяжелой для Украины за все время войны, по крайней мере с первых месяцев полномасштабного вторжения почти четыре года назад, когда российские танки приближались к Киеву. Об этом пишет обозреватель Джейми Деттмер на страницах Politico.

По его словам, в 2022 году ситуацию спасли украинское сопротивление, две тысячи британских противотанковых ракет, поставленных накануне вторжения, и тактическая несостоятельность россиян, а еще - отказ президента Украины Владимира Зеленского эвакуироваться, когда ему это предложили США.

Теперь же Украине, по мнению автора статьи, одного лишь мужества может не хватить отчасти потому, что ее судьба зависит не только от нее самой, а многое будут решать западные союзники. Деттмер назвал три серьезных вызова, которые стоят перед Украиной накануне зимы.

Видео дня

Первый из них - финансовый кризис. Автор пишет, что Украина может остаться без денег уже в феврале 2026 года, если Бельгия не снимет блокировку с плана Европейского Союза выдать Киеву 140 млрд евро в виде "репарационного кредита", обеспеченного замороженными активами российского Центробанка в Брюсселе.

Как известно, правительство Бельгии не хочет рисковать, поскольку опасается судебных претензий и "мер мести" со стороны России. Проблему усложняет, по словам Деттмера, еще и недавнее заявление премьер-министра Словакии Роберта о том, что он будет выступать против использования замороженных активов РФ для поддержки Украины.

"Без репарационного кредита ЕС будет трудно найти финансирование, необходимое Украине, что является еще более актуальным сейчас, когда финансовая поддержка США во времена президента Дональда Трампа прекращена. Без репарационного кредита маловероятно, что страны-члены согласятся занимать средства на рынке. Правительства, которые имеют ограниченные финансы, не заинтересованы в идее уплаты процентов", - говорится в материале.

Потери на фронте

Второй вызов для Украины - потери на фронте. Деттмер напомнил, что именно сейчас Россия близка к тому, чтобы оккупировать город Покровск - важный транспортный узел. В случае его захвата, для РФ откроется путь в Краматорск и Славянск, а также позволит ей активнее продвигаться в западной части Донетчины.

Деттмер допустил, что украинские командиры, возможно, потерпели тактическую неудачу в битве за Покровск, ведь в августе россиянам их удалось, вероятно, обмануть, начав наступление на соседний город Доброполье. В связи с этим автор цитирует нардепа Марьяну Безуглую, которая критикует главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Россияне отвлекли внимание наших генералов прорывом под Добропольем, а потом использовали это, чтобы прорваться под Покровском", - сказала Безуглая.

По словам Деттмера, битва за Покровск снова высветила острую нехватку человеческих ресурсов в Украине, ведь на некоторых участках линии фронта Россия имеет 10-кратное преимущество.

Энергетическая война

Еще один вызов для Украины - энергетическая война, говорится в публикации. Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины в этом году более массированные, чем когда-либо прежде, и украинская ПВО не имеет достаточных средств, чтобы противодействовать им. Кремль теперь бьет не только по электросети, но и по газовой инфраструктуре - источнику тепла для 60% украинцев.

"Только за одну неделю в октябре российские военные нанесли серии из трех ударов по газодобывающим объектам в Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Масштабы этой проблемы стали очевидными в минувшие выходные после очередной массированной атаки на энергетическую и газовую инфраструктуру Украины, которая погрузила значительную часть страны в холод и темноту", - отметил автор.

Учитывая это, он предполагает, что Украину ждет действительно тяжелая зима - возможно, самая тяжелая с начала войны.

"И главный вопрос заключается в том, удастся ли ей выйти из нее достаточно сильной, чтобы не принять мир на условиях, которые будет навязывать Россия", - рассуждает Деттмер.

Будущее войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, РФ на год отстала от графика захвата Покровска, но, по мнению издания Foreign Affairs, эта зима может быть решающей. Мол, Россия производит больше ракет, чем когда-либо прежде, тогда как поврежденная энергосеть Украины уже не в состоянии обеспечить питанием всю страну, и если Россия сможет ускорить свои достижения, она может взять курс на принуждение к повиновению Украины в 2026 году.

Кремль не готов принять что-либо меньшее, чем капитуляция Украины, считают аналитики Института изучения войны. По их мнению, РФ изо всех сил пытается показать свои войска как неустанно наступающие, а свою победу - как неизбежную. Но эти усилия, говорят аналитики, "направлены на то, чтобы скрыть реальность того, что российские войска достигают лишь минимальных успехов при непропорционально высоких затратах человеческих ресурсов, и что Россия вряд ли достигнет стратегических целей в краткосрочной или среднесрочной перспективе".

Вас также могут заинтересовать новости: