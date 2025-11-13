В то же время вербовочные агентства продолжают активно работать, чтобы привлечь больше людей.

Более 200 граждан Кении воюют на стороне России в войне против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Отмечается, что вербовочные агентства продолжают активно работать над тем, чтобы заманить больше кенийцев в конфликт.

"Более двухсот кенийцев, возможно, вступили в ряды российской армии... вербовочные сети все еще активны как в Кении, так и в России", - говорится в заявлении.

По данным министерства, посольство Кении в Москве зафиксировало ранения среди некоторых новобранцев, которым якобы обещали до 18 000 долларов на покрытие расходов на визы, проезд и проживание.

В ведомстве подчеркнули, что в сентябре во время рейда службы безопасности вблизи Найроби был спасен 21 кениец, которого готовили к отправке на войну. Один человек был арестован, и ему грозит уголовное преследование в связи с инцидентом.

Кроме того, министерство заявило, что спасенных ввели в заблуждение относительно характера их работы, считая, что их завербовали для небоевых ролей, таких как сборка беспилотников, работа с химикатами и покраска.

Кто еще из иностранных граждан воюет на стороне РФ

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее рассказал, что по меньшей мере 1 тысяча 436 граждан из 36 африканских стран сейчас воюют с Украиной на стороне РФ. По его словам, это те, кто был идентифицирован, хотя фактическое количество может быть выше.

Глава МИД подчеркнул, что иностранные граждане в российской армии имеют "печальную судьбу". В частности, большинство из них сразу отправляют на так называемые "мясные штурмы", где их быстро убивают.

