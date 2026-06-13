Можно ли посадить дерево у высотки и кому принадлежат вишни во дворе: объяснение адвоката

Посадить цветы под окнами или срубить мешающее дерево – это, казалось бы, мелочь, но даже для этого требуется согласование.

Клумбы под окнами, декоративные кусты и фруктовые деревья давно стали привычным элементом многих дворов. В то же время из-за этого между соседями нередко возникают споры. Адвокат, руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрижакова рассказала в комментарии УНИАН, можно ли самостоятельно высаживать растения, кому принадлежит придомовая территория, разрешено ли обустраивать огород и можно ли самостоятельно спиливать мешающие насаждения.

Может ли житель многоэтажки самостоятельно высаживать цветы, кусты или деревья во дворе? И можно ли превратить часть двора в собственный огород – высадить помидоры, огурцы или зелень?

Жильцы могут высаживать цветы и декоративные кусты на придомовой территории, однако такие работы должны быть согласованы с балансодержателем дома, говорит адвокат. Им может быть ОСМД или управляющая компания, которая обслуживает дом. Кроме того, озеленение должно соответствовать правилам благоустройства, действующим в конкретном населенном пункте.

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Что касается выращивания помидоров, огурцов или других огородных культур, то на придомовой территории это, как правило, не допускается. Такая земля является общей собственностью или территорией общего пользования всех жильцов многоквартирного дома, поэтому самовольно обустраивать на ней огород нельзя.

Фактически, распашка участка для личных аграрных нужд считается нецелевым использованием территории и может нарушать правила благоустройства.

"Что касается деревьев и крупных кустарников, то, соответственно, без согласования – категорически нет. Самостоятельно посаженное дерево в таком случае может повредить подземные коммуникации и, соответственно, со временем затенять окна соседям, проживающим на первом этаже", – пояснила Дрижакова.

Кому принадлежит земля возле многоэтажки – городу, ОСМД или всем совладельцам дома?

По словам юриста, в целом придомовая территория, если земельный участок должным образом оформлен и зарегистрирован, принадлежит на праве общей совместной собственности всем совладельцам многоквартирного дома – владельцам квартир и нежилых помещений. Ее границы определяются при застройке в соответствии с государственными строительными нормами.

"Такая земля является территорией общего пользования, любые изменения в ее использовании должны быть согласованы, например, с ОСМД или балансодержателем дома. И такие решения должны соответствовать правилам благоустройства конкретного населенного пункта. То есть, мы понимаем, что в центре Киева, на Крещатике, сажать огурцы не позволят, потому что это противоречит таким правилам", – пояснила адвокат.

Нужно ли получать разрешение, если хочешь посадить дерево возле дома?

Сажать большие деревья на придомовой территории самостоятельно нельзя, даже если это поддерживают жильцы дома. Такие работы также требуют не только согласования с ОСМД или балансодержателем, но и проверки на соответствие требованиям благоустройства, подчеркнула эксперт.

"Опять же – это связано с тем, что под землей могут проходить инженерные сети – водопровод, газовые трубы, электрические кабели или другие коммуникации, которые могут быть повреждены во время посадки или в будущем из-за разрастания корневой системы.

Если дерево посадил житель много лет назад, считается ли оно его собственностью? Кому принадлежат плоды с фруктовых деревьев во дворе, например, яблоки, абрикосы или вишни?

"Если же посадка дерева согласована – оно считается частью придомовой территории и принадлежит всем совладельцам дома как элемент общего имущества. Соответственно, решения о его содержании, обрезке или удалении также должны приниматься совместно. То есть, если условно Иван Иванович высаживал за собственные средства дорогие канадские клены, то они будут принадлежать всем, а не только ему", – говорит Дрижакова.

Это касается и плодовых деревьев. То есть, если житель дома посадил вишню, ее плоды не принадлежат исключительно ему, а фактически являются общими для всех совладельцев.

Можно ли самостоятельно спилить дерево, если оно затеняет квартиру, мешает или кажется аварийным? Какова ответственность за это?

Самостоятельно спиливать дерево на придомовой территории нельзя, даже если оно было высажено без согласования, затеняет окна, мешает жильцам или находится в аварийном состоянии. Удаление зеленых насаждений осуществляется только по установленной процедуре.

"Если дерево создает вам проблемы, следует обратиться в ОСМД, управляющую компанию или балансодержателя дома. При необходимости также можно подать обращение в орган местного самоуправления. После этого создается специальная комиссия, которая обследует дерево, оценивает его состояние и составляет соответствующий акт, после чего выдается разрешение или ордер на обрезку или удаление дерева", – отметила Дрижакова.

Что касается человека, который самовольно высадил дерево, то вопрос ответственности зависит от конкретных обстоятельств. Если в результате таких действий были нарушены правила благоустройства или нанесен ущерб имуществу или инженерным сетям, человек может получить штраф в рамках административной ответственности.

"Честно говоря, он не такой уж и большой. На сегодняшний день предусмотрена административная ответственность (штраф) от 170 до 510 грн. И такой штраф нарушитель обязан возместить убытки, по сути, за каждое срубленное дерево. Сумма будет зависеть от диаметра ствола – она может доходить до нескольких тысяч грн", – пояснила адвокат.

Если жильцы за свой счет посадили деревья, кто затем отвечает за их уход и обрезку?

За содержание деревьев на придомовой территории отвечает балансодержатель дома. Если дом обслуживает ОСМД, то оно и должно организовывать уход за зелеными насаждениями. Если же дом находится в управлении управляющей компании, эти обязанности возлагаются на нее, пояснила юрист.

Расходы на такие работы обычно покрываются за счет платежей за содержание дома и придомовой территории. В этот тариф, как правило, входят работы по благоустройству, озеленению и уходу за зелеными насаждениями.

Может ли один сосед запретить другому высаживать цветы или обустраивать клумбу под окнами?

"Один сосед не может в одиночку запретить другому высаживать цветы или деревья на придомовой территории, если такие работы согласованы и соответствуют правилам благоустройства. Но мнение соседей также должно учитываться. Если кто-то из жильцов считает, что высаженные растения создают неудобства – например, вызывают аллергию, мешают пользоваться территорией, затеняют окна и т. п. , он имеет право поднять этот вопрос перед балансодержателем на общем собрании жильцов дома", – пояснила эксперт.

И в таких случаях решение обычно принимается коллективно. Однако для возражений недостаточно лишь личного несогласия – необходимо обосновать, каким именно образом насаждения создают проблемы или нарушают права других людей.

справка Дина Дрыжакова Адвокат Работает адвокатом с 2017 года, владелица и руководительница юридической компании PRIME LEADER GROUP, существующей уже 15 лет. Основное направление работы — помощь по уголовным делам: мошенничество, взлом компьютерных сетей, экстрадиция, а также интеллектуальная собственность, снятие ареста с криптокошельков.

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