Летнее наступление российских оккупационных войск в Украине провалилось. Большинство целей Москвы, которые ставились на период с апреля по август 2025 года, реализованы не были.

Такое мнение высказал военный обозреватель BILD Юлиан Репке. Отмечается, что оккупанты пытались захватить Покровск Донецкой области. Несмотря на то, что в августе им удалось прорваться в город, спустя три недели все подразделения РФ были уничтожены или взяты в плен.

"На северном направлении планы Владимира Путина по созданию "пояса безопасности" в Черниговской, Сумской и Харьковской областях также сорвались: под контролем России оказалось менее 70 километров территории вдоль границы. На юге, в Херсонской и Запорожской областях, фронт остался стабильным, и Кремль вынужден был фактически отказаться от планов наступления", – говорится в сообщении.

В то же время Украина нарастила атаки дронами по нефтеперерабатывающим заводам в России. Удары наносятся на расстоянии до 1200 километров вглубь территории страны-агрессора. Эксперты утверждают, что с начала 2025 года Украина смогла вывести из строя 17% мощностей российских НПЗ. Это стало причиной роста цен и вызвало дефицит топлива внутри России.

Отмечается, что за летний период оккупационные войска РФ захватили около 0,3% территории Украины. Речь идет о 1800 квадратных километрах. Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что готов к обсуждению перемирия, однако не капитуляции, как того требуют в Кремле.

"Прежде всего, реорганизация украинской армии наводит порядок в рядах. Среди россиян же, напротив, наблюдается определенная усталость. Тем не менее зимой, когда земля промерзнет, ​​а листья опадут с деревьев, что снизит защиту от беспилотников, россияне могут попробовать снова перейти в наступление", — подчеркнул в комментарии BILD военный эксперт Густав Грессель.

Война в Украине: другие новости

Российские оккупанты пытаются зайти на территорию Днепропетровской области. Как рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, на границе Донецкой и Днепропетровской областей идут бои.

Он добавил, что вражеские ДРГ пытались проникнуть на территорию Днепропетровщины. При этом Ковалев акцентировал, что сообщения о захвате населенных пунктов Запорожское и Новогеоргиевка не соответствуют действительности.

