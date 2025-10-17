Похоже, россияне постепенно догоняют Украину в технологиях морских дронов.

Военно-морские силы Украины уничтожили российский морской дрон. Это первый такой случай, о котором стало известно публично.

"Подразделение Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины обнаружило морской безэкипажный катер противника в территориальных водах Украины, в районе, приближенном к маршруту гражданского судоходства. Благодаря слаженным действиям ВМС ВС Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины вражеская цель была оперативно уничтожена", - говорится в сообщении военных.

Также пресс-служба ВМС обнародовала видео уничтожения дрона.

Военно-аналитический портал Defense Express изучил обнародованный ролик и пришел к выводу, что это новый тип беспилотника, который до этого нигде не "светился". На это в частности указывает характерная надстройка в задней части безэкипажного катера, в которой, вероятно, размещена камера и системы связи.

"Не учитывая надстройку, его палуба имеет довольно плоскую форму. Размер этого беспилотника, вероятно не большой, хотя по имеющимся кадрам трудно определить это. Судя по довольно мощному взрыву, дрон был оснащен боевой частью", - пишет издание.

Эксперты также обратили внимание на то, что перед уничтожением беспилотник просто стоял на одном месте.

"Возможно он был в ожидании своей цели, или просто вышел из строя. Также существует возможность того, что он попал под действие систем радиоэлектронной борьбы", - отмечают аналитики.

По мнению аналитиков, появление новой модели морского дрона, особенно учитывая недавнее поражение украинского корабля "Симферополь" в русле Дуная, указывает на то, что россияне продолжают активно развивать этот вид вооружений. Однако для них главной проблемой здесь является отсутствие собственного аналога спутниковой связи Starlink, на которую полагаются украинские морские беспилотники.

"Для Украины это сигнал о необходимости защиты всей портовой инфраструктуры, например с помощью систем РЭБ и боновых заграждений. А также о необходимости в средствах для обнаружения и противодействия этим дронам еще далеко от берега", - отметили в Defense Express.

Уничтожение украинского корабля на Дунае

Как писал УНИАН, в конце августа российский морской дрон поразил украинский разведывательный катер "Симферополь", который находился в одном из рукавов устья Дуная. Несколько моряков получили ранения, по меньшей мере двое погибли.

Украинские официальные органы никогда не подтверждали публично, что корабль затонул в результате этой атаки, однако общий контекст заявлений намекает на это.

Военные эксперты назвали этот эпизод новым уровнем противостояния на море.

