В определенный момент информационная кампания по рекрутингу новобранцев в Силы Обороны Украины была провалена, и началась принудительная мобилизация. Именно это заложило фундамент для массового дезертирства в армии. Об этом в эфире "Инсайдер ВСУ" сказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Комментируя слова ведущего о якобы 290 тысячах случаев самовольного оставления части (СЗЧ) в Силах обороны, военный отметил, что в 2022 и 2023 годах был упущен момент, когда было достаточно добровольцев, и они полностью комплектовали войска. При этом рекрутинг, по его словам, полноценно заработал только сейчас.

"Но этот момент, эта золотая середина - она была несколько провалена. Она была провалена информационной повесткой дня такой: сегодня вы мобилизованы - а завтра вы погибнете в посадке Бахмута. В то время это еще был Бахмут. Вот что слышали все и каждый из каждого утюга в доме. Как следствие, эта неизвестность людей насторожила", - объясняет Федоренко.

Командир "Ахиллеса" напоминает, что исторически во всех странах, где была принудительная мобилизация - она всегда сопровождалась бешеным негативом. Но сейчас альтернатива мобилизации может быть значительно хуже.

"Те, кто сейчас пропагандирует уклонение - они окажутся в лапах РФ. Донецкая, Луганская области, временно оккупированные территории - кто не успел уехать, всех учителей, врачей, одели в лягушачью форму, русский пиксель, и отправили как пушечное мясо на убой. Империи живут только пока расширяются, и Путин это прекрасно понимает", - отмечает военный.

Федоренко уверяет, что если человек подастся на определенную должность в ВСУ, он будет служить только на этой должности. На другую его переведут только в случае неспособности выполнять предусмотренные должностью обязанности. Но подтянув матчасть, можно пройти переаттестацию и перевестись именно на выбранное место, в пределах того же подразделения.

"Для улучшения рекрутинга необходимо осознать все угрозы и понять, что именно в вас находится ключ к победе. Все Герои Украины - такие же обычные люди. Возможно, вы - следующий герой Украины", - резюмирует командир.

